Odrobili straty z nawiązką. Polska - Reszta Świata 48:42. Jak wypadli żużlowcy Platinum Motoru?

Szymon Woźniak, lider reprezentacji Polski, w meczu z Platinum Motorem Lublin. (fot. Wojciech Szubartowski)

Reprezentacja Polski wygrała mecz sparingowy z reprezentacją reszty świata na torze w Poznaniu. Wynik 48:42 nie do końca oddaje to, co działo podczas spotkania. Biało-Czerwoni mieli spore problemy i przegrywali nawet dziesięcioma punktami.

