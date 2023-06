"Plandeka jest naszą zmorą." Konferencja prasowa przed meczem Platinum Motor Lublin - For Nature Solutions KS Apator Toruń

Maciej Kuciapa:

Mecz jest zagrożony. Za dwie-trzy godziny rozłożymy plandekę na torze. Jeśli pogoda pozwoli, to odbędziemy sesję treningową.

Oczywiście analizowaliśmy w sztabie to, co wydarzyło się w Grudziądzu. Zawodnicy wiedzą, jak pojechali i sami muszą wyciągać wnioski. Koncentrujemy się na najbliższym meczu, który pojedziemy takim składem jak do tej pory. Myślimy nad wykorzystaniem kogoś z zespołu U24, ale jazda chłopaków często jest nierówna i to nie ułatwia nam podjęcia takiej decyzji.

Jarosław Hampel:

Wczorajszy wynik w mistrzostwach Polski był całkiem niezły. Cały czas staram się jechać na wysokim poziomie. Przygotowujemy się do startów, szczególnie do tych ligowych. Jestem zadowolony z tej ilości jazdy, jaką otrzymuję, mam dobry rytm startowy. Pogoda stara się nie przeszkadzać nam, tworząc zawirowanie z plandeką, ale postaramy się wykonać dobrze naszą pracę.

Tor zmienił się w porównaniu z zeszłym rokiem. Może nie musimy zmieniać ustawień co mecz, ale to plandeka jest naszą największą zmorą.