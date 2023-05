Poważny upadek Dominika Kubery. Żużlowca Platinum Motoru czeka dłuższa przerwa?

Wygląda na to, że Kuberę czeka teraz dłuższa przerwa od startów. Wiadomo już, że w sobotę zastąpi go rezerwowy Bartłomiej Kowalski z Betard Sparty Wrocław.

A co w ogóle stało się na torze? Na trzecim okrążeniu nagle motocykl Polaka poderwał się do góry, a ten wylądował na plecach. Następnie uderzył w bandę. Ostatecznie zawodnik Platinum Motoru opuścił tor na noszach i został przewieziony do szpitala. Pierwsze diagnozy mówią o kontuzji pleców.

Można być pewnym, że „Koziołki” w poniedziałek będą musiały sobie radzić bez jednego ze swoich liderów, przy okazji zaległego spotkania z Cellfast Wilkami Krosno.