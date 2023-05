"Rywal był idealnie dopasowany do toru" - opinie po meczu Platinum Motor Lublin - Fogo Unia Leszno

Dominik Kubera, zawodnik Platinum Motoru Lublin

– Mamy powody do zadowolenia. Drugi mecz u siebie, pierwszy wygrany. Na pewno bardzo cieszy to, że tor był tak przygotowany. Widzieliśmy to co było pod plandeką i mamy świadomość, że mnóstwo pracy zostało wykonane w kierunku tego żeby wszystko było jak najlepsze dla nas. Od samego początku trafiliśmy z ustawieniami, byliśmy po prostu bardzo szybcy. Grand Prix w Warszawie?Absolutnie jeszcze o tym nie myślę. Nie nastawiam się to będzie mój pierwszy raz na torze jednodniowym, sypanym. Chcę wyciągnąć z tego jak najwięcej wniosków, bo o torze i ustawieniach nie wiem dotychczas zbyt wiele. Może chociaż trening da mi namiastkę tego co powinienem wiedzieć i zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie.

Piotr Baron, trener Fogo Unii Leszno:

– Myślę, że nikt nie zawiódł mnie bardziej ani mniej. Wszyscy nawzajem się zawiedliśmy. Szliśmy z przełożeniami kompletnie nie w tym kierunku, w jakim powinniśmy. Kiedy powinniśmy się wzmocnić to się osłabiliśmy i tak na przemian. Tor był normalny, na pewno nie był trudny, korzystny do jechania, jednak strasznie ciężko było nam się spasować. Te wszystkie czynniki spowodowały, ze wynik był taki jaki był, czyli bardzo niekorzystny dla nas.

Janusz Kołodziej, zawodnik Fogo Unii

– Wydaje mi się, że rywal był silny i przede wszystkim idealnie dopasowany do toru. Błądzliliśmy, szukaliśmy, ale nie potrafiliśmy odnaleźć tego co miał przeciwnik. Nazar Parnicki to młody chłopak, ewidentnie nie wychodził ze startów i przez to nie mógł wiele zdziałać. Był odważny na trasie, szukał przyczepności i będziemy mieli z niego radochę, ale na razie potrzebuje dużo jazdy i doświadczenia. Jeśli chodzi o Złoty Kask to nie da się porównać jednych i drugich zawodów. Dla mnie ani tor w Lublinie ani w Opolu nie był szczęśliwy, bo na obu poszło mi po prostu słabo.