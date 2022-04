Starcie niepokonanych w PGE Ekstralidze, czyli Motor Lublin podejmie ZOOLeszcz GKM Grudziądz

Obie ekipy zanotowały bardzo udany start sezonu ligowego. Motor Lublin zostawił w pokonanym polu Moje Bermudy Stal Gorzów (46:44), a w ostatnią niedzielę poradził sobie na swoim torze z Zielona-Energia.com Włókniarzem Częstochowa. Drużynę do wygranej 47:43 poprowadził Maksym Drabik, który zdobył aż 16 punktów.

– Oczywiście, liczyłem na taki występ Maksyma, jak i każdego zawodnika z drużyny. Widać było, że już w meczu wcześniejszym, w końcowych biegach, naprawdę prezentuje się bardzo dobrze. Udowodnił to też na treningach, gdzie był bardzo szybki i potwierdził swoją dyspozycję w meczu – tak trener Maciej Kuciapa ocenia występ swojego podopiecznego.

Swoich bohaterów mają także grudziądzanie. Najpierw GKM rozbił na wyjeździe beniaminka Arged Malesa Ostrów Wielkopolski 55:35, a potem pokonał przed własną publicznością Betard Spartę Wrocław 49:41. W obu tych potyczkach świetnie wypadli Nicki Pedersen i Przemysław Pawlicki – w pierwszej z nich zdobyli po 15 punktów, a potem odpowiednio 13 i 10 punktów.

W tym tygodniu obaj ci zawodnicy mieli swoje chwile słabości. Duńczyk zaliczył w środę bolesny upadek w meczu ligi duńskiej. GKM napisał na swojej stronie internetowej o tym zdarzeniu: "Na szczęście wygląda na to, iż skończyło się "tylko" na potłuczeniach". Z kolei sam żużlowiec potwierdził w mediach społecznościowych, że jest poobijany, ale w piątek pojawi się w Lublinie. Co do Przemysława Pawlickiego, to nie popisał się on podczas poniedziałkowego finału Turnieju o Złoty Kask w Opolu, gdzie uzbierał zaledwie 4 punkty.

Piątkowe spotkanie pomiędzy Lublinem a Grudziądzem, podobnie jak to niedzielne z Włókniarzem, ma status meczu zagrożonego. W czwartek na lubelskim torze została przykryta prosta startowa. Klub nie ma jeszcze plandeki, przy pomocy której mógłby zabezpieczyć przed deszczem cały "owal". Szkoleniowiec twierdzi jednak, że powinna ona dotrzeć już w najbliższych dniach. Jak dodaje, nawierzchnia jest twarda i przygotowana pod opady. Podejrzewa też, że decyzja o rozegraniu meczu zapadnie niedługo przed jego rozpoczęciem, bo prognozy na dzisiaj zapowiadają poprawę pogody.

– Myślę, że te warunki wiele nie będą się różnić (w stosunku do meczu z Włókniarzem – dop. red.), bo pogoda nas nie rozpieszcza, ciągle jest zimno. Miejmy nadzieję, że chłopcy skorygują też motocykle od poprzedniego meczu i będą jeszcze szybsi – tłumaczy trener "Koziołków".

Początek meczu Motor Lublin – ZOOLeszcz GKM Grudziądz zaplanowano na piątek na godz. 18. Transmisję zapewni stacja Eleven Sports. Relację na żywo będzie można również śledzić na stronie www.dziennikwschodni.pl

===

Awizowane składy

Motor Lublin: 9. Jarosław Hampel, 10. Mateusz Tudzież, 11. Maksym Drabik, 12. zastępstwo zawodnika, 13. Mikkel Michelsen, 14. Wiktor Lampart, 15. Mateusz Cierniak.

ZOOLeszcz GKM Grudziądz: 1. Nicki Pedersen, 2. Krzysztof Kasprzak, 3. Frederik Jakobsen, 4. Przemysław Pawlicki, 5. zastępstwo zawodnika, 6. Kacper Pludra, 7. Kacper Łobodziński.