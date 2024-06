Trzech zawodników Orlen Oil Motoru w finale Grand Prix Czech, Bartosz Zmarzlik znowu bez zwycięstwa

W Czechach, podobnie jak w ostatnim czasie i w Polsce, pogoda nie sprzyja żużlowcom. Sobotnie zawody nie poprzedziła tym razem próba czasowa i numery uczestników zostały wylosowane. Co więcej tempo rozegrania zawodów także zostało przyspieszone, bo późnym wieczorem w Pradze pogoda miała się zepsuć.

W biegu trzecim na praskim torze zaprezentowało się dwóch żużlowców Orlen Oil Motoru. Dominik Kubera był trzeci, a Fredrik Lindner czwarty, ale jak pokazały kolejne gonitwy dla obu lubelskich przedstawicieli było to złe miłego początki. W czwartym biegu wystartował trzeci zawodnik Motoru – Bartosz Zmarzlik i przywiózł pierwszą sobotniego wieczoru „trójkę”.

Dwa biegi później mistrz świata znów wygrał, a za nim przyjechał do mety Kubera, a chwilę wcześniej drugie miejsce (za Vaculikiem wywalczył Lingren). Zmarzlik wygrał też bieg 12. przed Lindgrenem, a w kolejnym Kubera był dopiero czwarty. To nie zniechęciło Polaka, który w kolejnych starciach zaczął jeździć zdecydowanie lepiej. W 13. gonitwie Zmarzlik zdobył tylko jeden punkt, a następnie nastąpiła „seria Motoru” bo cztery kolejne gonitwy wygrali kolejno Kubera, Lindgren, Kubera, Lingren. Natomiast w biegu 20. do rywalizacji wrócił Zmarzlik i też minął linię mety jako pierwszy. Tym samym wszyscy trzej żużlowcy z Lublina awansowali do półfinałów.

A w nich Polak bardzo dobrze wystartował i przegrał jedynie z mocno napędzonym Vaculikiem. W drugim półfinale najlepszy był Zmarzlik, a za nim przyjechał Szwed.

W finale Vaculik był zdecydowanie najszybszy i stał się tym samym trzecim żużlowcem w historii, który wykręcił taką serię w stolicy kraju naszych południowych sąsiadów. Za plecami Słowaka rozegrała się klubowa walka pomiędzy Zmarzlikiem, a Lindgrenem. Mistrz i wicemistrz świata rywalizowali na najwyższym poziomie. Ostatecznie minimalnie szybszy okazał się Szwed, przez co dwójka Polaków zajęła w finale dwie ostanie pozycje. Zmarzlik nie może być jednak zbyt smutny, bo stając na podium powiększył przewagę nad rywalami w klasyfikacji GP 2024.

Wyniki Grand Prix Czech

Martin Vaculik (Słowacja) 20 (2,3,3,3,3,3) Fredrik Lindgren (Szwecja) 14 (0,2,2,3,3,2) Bartosz Zmarzlik (Polska) 17(3,3,3,1,3,3) Dominik Kubera (Polska) 11 (1,2,0,3,3,2) Robert Lambert (Wielka Brytania) 12 (2,3,2,2,2,1) Mikkel Michelsen (Dania) 9 (2,1,3,2,0,1) Max Fricke (Australia) 13 (3,2,3,3,2,0) Andrzej Lebiediew (Łotwa) 8 (3,3,1,0,1,t) Szymon Woźniak (Polska) 7 (2,0,2,1,2) Leon Madsen (Dania) 6 (3,1,0,0,2) Jack Holder (Australia) 6 (0,1,2,2,1) Daniel Bewley (Wielka Brytania) 5 (1,2,0,1,1) Vaclav Milik (Czechy) 4 (1,0,1,2,0) Jan Kvech (Czechy) 3 (0,1,1,0,1) Kai Huckenbeck (Niemcy) 2 (1,0,1,0,0) Tai Woffinden (Wielka Brytania) 1 (0,0,0,1,0) Adam Bednar (Czechy) ns Daniel Klima (Czechy) ns

Bieg po biegu

Madsen, Woźniak, Bewley, Kvech Lebiediew, Michelsen, Milik, Holder Fricke, Lambert, Kubera, Lindgren Zmarzlik, Vaculik, Huckenbeck, Woffinden Vaculik, Lindgren, Madsen, Milik Zmarzlik, Kubera, Michelsen, Woźniak Lambert, Bewley, Holder, Woffinden Lebiediew, Fricke, Kvech, Huckenbeck Michelsen, Lambert, Huckenbeck, Madsen Fricke, Woźniak, Milik, Woffinden Zmarzlik, Lindgren, Lebiediew, Bewley Vaculik, Holder, Kvech, Kubera Fricke, Holder, Zmarzlik, Madsen Vaculik, Lambert, Woźniak, Lebiediew Kubera, Milik, Bewley, Huckenbeck Lindgren, Michelsen, Woffinden, Kvech Kubera, Madsen, Lebiediew, Woffinden Lindgren, Woźniak, Holder, Huckenbeck Vaculik, Fricke, Bewley, Michelsen Zmarzlik, Lambert, Kvech, Milik

Półfinały: 21. Vaculik, Kubera, Lambert, Lebiediew (t) * 22. Zmarzlik, Lindgren, Michelsen, Fricke.

Finał: 23. Vaculik, Lindgren, Zmarzlik, Kubera.