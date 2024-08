Wielkie ściganie w Lublinie. Maciej Janowski Indywidualnym mistrzem Polski na żużlu [zdjęcia]

W sobotni wieczór lubelscy kibice udawali się na stadion przy Alejach Zygmuntowskich, by obejrzeć pościg Bartosza Zmarzlika i Dominika Kubery za prowadzącym w stawce po dwóch finałowych seriach Patryka Dudka. I choć zawodnik Apatora Toruń miał na swoim koncie kilka punktów przewagi nad swoimi najgroźniejszymi rywalami to musiał zdawać sobie sprawę z tego, że lubelski tor zdecydowanie lepiej znają Zmarzlik i Kubera.

Lider Orlen Oil Motoru stanął do walki już w drugim biegu i zaczął bardzo źle. W starciu z Kacprem Woryną, Przemysławem Pawlickim i Mateuszem Cierniakiem (dzika karta) wyprzedził tylko swojego klubowego kolegę. W kolejnej gonitwie na tor wyjechali Dudek i Kubera oraz Bartłomiej Kowalski i Bartosz Smektała. Zawodnik Orlen Oil Motoru nieco postraszył lidera cyklu, ale trzy punkty zgarnął Dudek i zrobił duży krok do pierwszego miejsca.

W biegu szóstym na starcie stanęli Dudek i Zmarzlik i stoczyli pasjonujący bój o wygraną. Lider Orlen Oil Motoru napędził się po wyjściu z pierwszego łuku i choć najgroźniejszy rywal jechał cały czas tuż za nim, dojechał do mety jako pierwszy. Dwie gonitwy później szansę na poprawę dorobku punktowego miał Kubera, ale w rywalizacji z Szymonem Woźniakiem, Piotrem Pawlickim i jego bratem Przemysławem wyprzedził jedynie ostatniego z wymienionych. W biegu dziewiątym Zmarzlik znów nie dał rady zwyciężyć ustępując Piotrowi Pawlickiemu. Później na tor wyjechali Cierniak i Kubera – pierwszy z nich zgarnął dwa oczka, a drugi tylko punkt. W gonitwie 12. Maciej Janowski wyprzedził Dudka i zgarnął kolejną „trójkę” włączając się tym samym do walki o końcowy triumf i wskakując na drugie miejsce. Bieg 13. padł łupem Kubery, a gonitwa 16. Zmarzlika. W międzyczasie awans do finału zapewnił sobie Janowski i zgarnął dodatkowy punkt za największą liczbę wygranych biegów.

W przedostatnim wyścigu emocje sięgnęły zenitu. Na starcie poza Janowskim stanęli bowiem Kubera i Zmarzlik. Na pierwszym okrążeniu doszło do kraksy dwóch zawodników Orlen Oil Motoru w efekcie czego Kubera został wykluczony, a Zmarzlik musiał wsiąść na nowy motocykl. W trzyosobowej powtórce Janowski okazał się lepszy od lidera lubelskich „Koziołków”. Natomiast w ostatnim biegu fazy zasadniczej błysnął Cierniak i zdobył trzy punkty, a potem fetował je z lubelskimi kibicami jazdą na jednym kole.

Baraż to popisowa walka Zmarzlika z Dudkiem, którą wygrał ten pierwszy, a zawody na tym etapie zakończyli Hampel i Kowalski. Tym samym przed finałem 40 punktów miał Janowski, 39. Dudek i 37. Zmarzlik. A to zwiastowało wielkie emocje i walkę o każdy centymetr na torze. Po starcie, na pierwszym łuku Piotr Pawlicki wjechał na tylne koło lidera Orlen Oil Motoru i upadł na tor. Kibice musieli poczekać trochę na decyzję sędziów, którzy ostatecznie orzekli wykluczenie Pawlickiego.

Ostatni wyścig na lubelskim torze był prawdziwym popisem żużla. Napędzony poprzednimi sukcesami Janowski nie dał szans Zmarzlikowi i Dudkowi zdobywając swój trzeci tytuł Indywidualnego mistrza Polski w karierze.

Wyniki 3. finału Indywidualnych Mistrzostw Polski

Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław) 18 (3,3,3,3,3,3) +1 za najwięcej wygranych biegów Bartosz Zmarzlik (Orlen Oil Motor Lublin) 13+3 (1,3,2,3,2,2) Patryk Dudek (KS Apator Toruń) 11+2 (3,2,2,2,1,1) Piotr Pawlicki (NovyHotel Falubaz Zielona Góra) 12 (2,3,3,3,1,w) Bartłomiej Kowalski (Betard Sparta Wrocław) 7+1 (0,1,1,2,3) Jarosław Hampel (NovyHotel Falubaz Zielona Góra) 10+0 (3,0,3,2,2) Krzysztof Buczkowski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) 7 (1,2,0,1,3) Kacper Woryna (Krono-Plast Włókniarz Częstochowa) 7 (3,1,1,2,0) Dominik Kubera (Orlen Oil Motor Lublin) 7 (2,1,1,3,w) Przemysław Pawlicki (NovyHotel Falubaz Zielona Góra) 7 (2,0,2,1,2) Mateusz Cierniak (Orlen Oil Motor Lublin) 6 (0,0,2,1,3) Bartosz Smektała (Fogo Unia Leszno) 6 (1,3,1,0,1) Szymon Woźniak (ebut.pl Stal Gorzów) 6 (2,2,0,0,2) Robert Chmiel (OK Kolejarz Opole) 5 (1,1,3,0,0) Janusz Kołodziej (Fogo Unia Leszno) 3 (0,2,0,0,1) Paweł Przedpełski (KS Apator Toruń) 1 (0,0,0,1,0) Wiktor Przyjemski (Orlen Oil Motor Lublin) nie startował Bartosz Bańbor (Orlen Oil Motor Lublin) nie startował

Bieg po biegu

(68,09) Hampel, Woźniak, Buczkowski, Kołodziej (68,34) Woryna, Prz. Pawlicki, Zmarzlik, Cierniak (68,02) Dudek, Kubera, Smektała, Kowalski (67,45) Janowski, Pi. Pawlicki, Chmiel, Przedpełski (67,63) Janowski, Buczkowski, Kowalski, Cierniak (67,40) Zmarzlik, Dudek, Chmiel, Hampel (67,26) Smektała, Kołodziej, Woryna, Przedpełski (66,60) Pi. Pawlicki, Woźniak, Kubera, Prz. Pawlicki (67,52) Pi. Pawlicki, Zmarzlik, Smektała, Buczkowski (66,65) Hampel, Cierniak, Kubera, Przedpełski (67,77) Chmiel, Prz. Pawlicki, Kowalski, Kołodziej (67,38) Janowski, Dudek, Woryna, Woźniak (67,32) Kubera, Woryna, Buczkowski, Chmiel (67,29) Janowski, Hampel, Prz. Pawlicki, Smektała (67,62) Pi. Pawlicki, Dudek, Cierniak, Kołodziej (67,02) Zmarzlik, Kowalski, Przedpełski, Woźniak (68,05) Buczkowski, Prz. Pawlicki, Dudek, Przedpełski (66,99) Kowalski, Hampel, Pi. Pawlicki, Woryna (66,62) Janowski, Zmarzlik, Kołodziej, Kubera (w/su) (67,49) Cierniak, Woźniak, Smektała, Chmiel

Baraż: 21. (67,85) Zmarzlik, Dudek, Kowalski, Hampel

Finał: 22. (66,90) Janowski, Zmarzlik, Dudek, Pi. Pawlicki (w/u)