Wiktor Przyjemski z Orlen Oil Motoru wygrał finał Brązowego Kasku, Bartosz Bańbor też na podium

W torze w Pile wielkich emocji jednak nie było, bo bardzo długo o wszystkim decydował start. Podobnie, jak w piątkowym meczu ligowym w Lesznie także i tym razem organizatorzy zrezygnowali z kosmetyki toru, aby jak najszybciej odjechać zawody.

Deszczu ostatecznie nie było, a zdecydowanie najlepszy okazał się Przyjemski, który wygrał wszystkie pięć biegów.

Ciekawie było za to za plecami juniora Orlen Oil Motoru. O podium walczył jeszcze jego klubowy kolega – Bartosz Bańbor. I chociaż wygrał tylko jeden wyścig, to ostatecznie zameldował się na trzecim miejscu, z dorobkiem 11 punktów. Drugi był Paweł Trześniewski z Innpro ROW Rybnik, który uzbierał 11 „oczek”. Z czwartą lokatą musiał się za to pogodzić Kacper Halkiewicz (Krono-Plast Włókniarz Częstochowa), a dopiero piąty był Oskar Paluch z ebut.pl Stali Gorzów.

Wyniki Brązowego Kasku w Pile:

Wiktor Przyjemski (Orlen Oil Motor Lublin) – 15 (3,3,3,3,3), 2. Paweł Trześniewski (Innpro ROW Rybnik) – 12 (3,0,3,3,3), 3. Bartosz Bańbor (Orlen Oil Motor Lublin) – 11 (2,2,3,2,2), 4. Kacper Halkiewicz (Krono-Plast Włókniarz Częstochowa) – 10 (1,2,1,3,3), 5. Oskar Paluch (ebut.pl Stal Gorzów) – 9 (0,3,2,1,3), 6. Szymon Bańdur (Cellfast Wilki Krosno) – 9 (1,3,3,0,2), 7. Kajetan Kupiec (Krono-Plast Włókniarz Częstochowa) – 9 (3,1,2,2,1), 8. Krzysztof Lewandowski (KS Apator Toruń) – 8 (1,3,0,2,2), 9. Antoni Mencel (Fogo Unia Leszno) – 7 (1,1,2,1,2), 10. Szymon Ludwiczak (Krono-Plast Włókniarz Częstochowa) – 6 (3,2,0,1,t), 11. Filip Seniuk (Betard Sparta Wrocław) – 6 (2,2,1,0,1), 12. Kevin Małkiewicz (ZOOleszcz GKM Grudziądz) – 6 (2,1,2,1,d), 13. Marcel Kowolik (Betard Sparta Wrocław) – 4 (0,0,0,3,1), 14. Tobiasz Jakub Musielak (Polonia Piła) – 3 (0,0,1,2,0), 15. Oskar Hurysz (NovyHotel Falubaz Zielona Góra) – 3 (0,1,1,0,1), 16. Jan Przanowski (ZOOleszcz GKM Grudziądz) – 2 (2,0,0,0,0), 17. Franciszek Majewski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) – 0 (t), 18. Mateusz Affelt (KS Apator Toruń) – 0 (d).

Bieg po biegu: