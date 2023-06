Wypunktować słabości rywala. Zapowiedź meczu z e-but.pl Stalą Gorzów

Patrząc na obie marki, tabelę czy fakt, że zmierzy się dwóch zeszłorocznych finalistów, w Lublinie szykuje się iście hitowy mecz. Teoria może mieć jednak niewiele wspólnego z praktyką, kiedy przyjdzie już do starcia się obu drużyn na torze. Motor w tym sezonie cechuje przede wszystkim równość całego zespołu. Oczywiście, każdemu oprócz Bartosza Zmarzlika, przytrafiały się już słabsze spotkania. Mimo wszystko przez kontuzję Dominika Kubery udało się przejść bez większych strat punktowych, zachowując pewnie drugą lokatę.

Zupełnie inaczej wygląda to w Gorzowie. Dwie wielkie gwiazdy w postaci Martina Vaculika i Andersa Thomsena stanowią o sile tego zespołu. Wsparci Szymonem Woźniakiem, z pozycji krajowego lidera tworzą groźną mieszankę, jednak wciąż jest to zespół niegotowy na walkę o najwyższe cele. Poza wymienioną trójką, która przekracza średnią dwóch punktów na bieg, ciężko spodziewać się by Oskar Fajfer czy juniorzy Stali byli w stanie nawiązać wyrównaną walkę z piekielnie silnymi u siebie "Koziołkami".

Kolejnym problemem podopiecznych Stanisława Chomskiego jest obsada pozycji u-24. O ile Oskar Paluch i Mateusz Bartowiak jeżdżą równo, o tyle Wiktor Jasiński marnuje kolejne otrzymywane od sztabu szanse. Średnia biegowa wynosząca 1, patrząc na to, że w Lublinie tę rolę obsadzał Dominik Kubera, a we Wrocławiu Dan Bewley są doskonałym przykładem, ze w województwie lubuskim popełnili błąd, stawiając na swojego wychowanka.

Cierpliwość władz ma jednak swoje granice i, jak wieść niesie, przy Zygmuntowskich pojedzie Mathias Pollestad. Norweg świetnie spisuje się w SGP2, gdzie po dwóch turniejach zajmuje szóstą lokatę, wyprzedzany tylko przez ścisłą juniorską czołówkę.

Nie będzie to jednak roszada mogąca sprawić, że mistrz Polski przestanie być faworytem najbliższej potyczki. Może za to stać się nim jeszcze bardziej, jeśli zgodnie ze spekulacjami powróci Dominik Kubera. "Domin" ma w planach odbycie treningu z drużyną, i jeśli konsultacja lekarska przebiegnie pomyślnie, może powrócić do ścigania już w piątek. Z pewnością jak najszybsze przywrócenie go do jazdy nie jest priorytetem dla lubelskich zarządców, a kluczem pozostaje, by Kubera był w optymalnej formie na play-off.

Niezależnie od tego jak będzie wyglądał skład, to właśnie Motor jest murowanym faworytem do zgarnięcia dwóch punktów meczowych i bonusu. Każde inne rozstrzygnięcie będzie potraktowane jako nieprzyjemna niespodzianka. Początek spotkania 30.06 o godz. 20:30. Transmisja na antenie Eleven Sports 1.

Awizowane składy:

Platinum Motor Lublin: 9. Jarosław Hampel 10. Jan Rachubik 11. Jack Holder 12. Fredrik Lindgren 13. Bartosz Zmarzlik 14. Mateusz Cierniak 15. Kacper Grzelak

e-but.pl Stal Gorzów: 1. Szymon Woźniak 2. Mathias Pollestad 3. Martin Vaculik 4. Oskar Fajfer 5. Anders Thomsen 6. Oskar Paluch 7. Mateusz Bartkowiak