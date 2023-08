Zrobić swoje w Toruniu. Platinum Motor rozpoczyna play-off meczem z Apatorem

Już w tę niedzielę kibice żużlowi doczekają się startu rundy play-off! Po długim, choć nie bez emocji, sezonie zasadniczym czołowa szóstka stanie do rywalizacji o drużynowe mistrzostwo Polski. Od samego startu kampanii klaruje się duet faworytów — Platinum Motor Lublin i Betard Sparta Wrocław. Pomimo wygranej wrocławian w sezonie zasadniczym to właśnie Motor był drużyną lepszą w dwumeczu tych zespołów. Teraz na mistrzów Polski w pierwszej rundzie będzie czekał toruński Apator.

Drużyna z Torunia przechodziła w tej kampanii wiele kryzysów. Na dobrą sprawę pod formą byli wszyscy zawodnicy "Aniołów", poza Emilem Sajfutdinowem. To właśnie Rosjanin z polskim paszportem, często w pojedynkę, stanowił o sile swojego zespołu. Niestety, wobec fatalnych występów Wiktora Lamparta i Pawła Przedpełskiego przez pewien okres w województwie kujawsko-pomorskim nawet utrzymanie nie było do końca pewne.

Na tych zawirowaniach ucierpiał Robert Sawina, zwolniony z funkcji trenera. Przy katastrofalnym sezonie drugiej linii, również teoretyczni liderzy — Patryk Dudek i Robert Lambert — mieli spore wahania formy. Teraz wydaje się, że kłopoty zostawili już za sobą, jednak wciąż powinno to być zbyt mało na lubelskie "Koziołki". Podopieczni Macieja Kuciapy w spotkaniu ze Spartą dali prawdziwy popis drużynowej jazdy. Każdy z rajderów dołożył swoją cegiełkę, włącznie z Kacprem Grzelakiem i Bartoszem Bańborem, których dyspozycja mogła budzić niepokój.

Motor wciąż będzie osłabiony brakiem Jacka Holdera. Australijczyk przez cały sezon był kluczową postacią, jednak wydaje się, że teraz w spokoju może rehabilitować się po kontuzji. Koledzy byli w stanie zastąpić go z nawiązką, a najbliższy rywal klasą znacznie ustępuje wrocławianom. Przede wszystkim postacie Lamparta i Przedpełskiego nie powinny pozwolić na rywalizację z tak równym zespołem jak żółto-niebiescy. Dodając do tego przeciętnych, by nie powiedzieć słabych, juniorów dwumecz może rozstrzygnąć się już w Toruniu.

To właśnie tutaj swojej szansy powinni szukać gospodarze pierwszego spotkania. Z Motorem wygrywali u siebie już w rundzie zasadniczej, a także sparingu przedsezonowym. Teraz jednak to właśnie mistrzowie Polski są na fali wznoszącej i to oni będą znacznym faworytem tego meczu. Początek meczu 13.08 o godz. 14:00. Transmisja na antenie Eleven Sports 1. Relacja live na naszej stronie internetowej. W momencie powstawania artykułu awizowane składy nie były jeszcze podane.