Żużlowcy Motoru mają nowego kapitana. „Nie mogło być inaczej”

Funkcja kapitana pozostawała nieobsadzona po tym, jak z Motorem po zakończeniu poprzednich rozgrywek rozstał się Mikkel Michelsen. Duńczyk w tej roli poprowadził lublinian do tytułu Drużynowego Mistrza Polski, ale zdecydował się na zmianę barw klubowych i przeprowadzkę do Włókniarza Częstochowa.

Lubelski klub o wyborze jego następcy poinformował w niedzielę wieczorem. - Podczas naszego zgrupowania w Calpe zrobiliśmy naradę całego teamu i jej wynik był jednogłośny. Nie mogło być inaczej... Jarosław Hampel kapitanem Motoru Lublin w sezonie 2023 – napisano na klubowym profilu na Facebooku.

Wcześniej spekulowano, że tę rolę mógłby pełnić także Dominik Kubera, czy pozyskany niedawno trzykrotny indywidualny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Wybór Hampela nie może jednak dziwić. Nie tylko jest on obecnie najbardziej doświadczonym zawodnikiem w składzie Motoru. To właśnie on tymczasowo pełnił rolę kapitana w poprzednim sezonie, kiedy z powodu kontuzji pauzować musiał Michelsen.

- To wielka sprawa, że mogę być kapitanem w mistrzowskiej drużynie Motoru Lublin w sezonie 2023. To ogromnie motywujące, że koledzy z drużyny wybrali właśnie mnie. Dziękuję! – napisał w mediach społecznościowych Jarosław Hampel.