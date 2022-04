Pacjenci nie będą już wożeni ze Świdnika do Lublina. Szpital ma nowy tomograf

– Poniedziałek, godz. 10. Dzień szczególny i wyjątkowy dla naszego szpitala – tymi słowami Jacek Kamiński, dyrektor SP ZOZ w Świdniku rozpoczął spotkanie, podczas którego została uroczyście otwarta Pracownia Tomografii Komputerowej. – Dotychczas niestety pacjenci musieli jeździć do Lublina na to badanie. Było to uciążliwe i kłopotliwe, wydłużało też czas diagnostyki – przyznał dyr. Kamiński.

Rocznie takich badań było wykonywanych poza świdnickim szpitalem ok. 500. – Pacjenci byli wożeni do innych szpitali, zwykle do szpitala MSWiA, ale nie tylko – dodał dyrektor SP ZOZ. – Teraz to się już skończy.

– Tak naprawdę jeszcze w 2016 roku pracownia tomografii komputerowej była marzeniem, dzisiaj jest już rzeczywistością – zaakcentował starosta świdnicki Łukasz Reszka. – Tę inwestycję traktuję jako taką wisienkę na torcie całej modernizacji naszego szpitala.

– Tomografia komputerowa to jest coś, czego nie może zabraknąć w szpitalu – podkreśliła prof. dr hab. n. med. Elżbieta Czekajska-Chehab, konsultantka wojewódzka w dziedzinie radiologii i diagnostyki, która opiniowała świdnicki wniosek. Wspominała, że już kilka lat temu podczas wizyty w tutejszym szpitalu zwracała uwagę na to, że tomograf komputerowy to „paląca potrzeba”. – Jestem przekonana, że za rok okaże się, że było 2 tys. badań – przewidywała prof. Czekajska-Chehab. – Tego typu tomograf powinien być docelowo wykorzystany do 4,5 tys. badań rocznie i pewnie tak będzie.

Koszt inwestycji to 2 mln 440 tys. zł (975 tys. zł stanowi dotacja z Unii Europejskiej, 800 tys. zł to pomoc powiatu, resztę pokrył szpital, biorąc kredyt). Z tych pieniędzy m.in. zostały wykonane prace budowlane w pomieszczeniach, gdzie mieści się pracownia TK (obok wejścia do szpitala) i sfinansowany zakup tomografu.

– Jest to aparat 16-rzędowy, 32-warstwowy, czyli taki, który zapewnia wszystkie możliwości poza badaniem serca. Ale to badanie jest wykonywane tylko w niektórych ośrodkach – wyjaśniła prof. Czekajska-Chehab.

Świdnicka pracownia TK jest już gotowa na przyjęcie pierwszych pacjentów. – Personel został przeszkolony, zarówno lekarze radiolodzy jak też technicy i pielęgniarki, które będą przyjeżdżały z pacjentami na badanie i podawały im kontrast – wyjaśnił dyr. Kamiński. – Oczywiście pracownia będzie pracować przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. W ciągu dnia będą wykonywane badania związane z zabiegami planowymi, ale też ostrymi i pilnymi.

Już tym tygodni a aparatu skorzystają pierwsi pacjenci szpitalni, a w przyszłym osoby, kierowane przez poradnie specjalistyczne. Usługi komercyjne przez najbliższe 5 lat nie będą możliwe, ponieważ tomograf komputerowy został kupiony w ramach unijnego projektu.