Ci ludzie z ciałem czynią cuda. Zobacz na czym polega ich praca

Fizjoterapia kojarzy się z masażem, jest to jednak dziedzina ze znacznie szerszym wachlarzem usług. Dzisiaj w programie Dzień Wschodzi gościmy w Centrum Rehabilitacji 1WSK w Lublinie. Rozmawiamy ze specjalistami o tym, jak wygląda ich praca i co powinniśmy zrobić idąc do fizjoterapeuty. Dowiemy się również czym jest manipulacja oraz fango. Pracownicy centrum opowiedzą także jak powinniśmy się przygotować na wizytę u fizjoterapeuty.

