Czy czeka nas oblodzenie? Weekendowa prognoza pogody

Piątek, 31 stycznia

Dzień rozpoczął się pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia, a temperatura w godzinach porannych wynosiła około 5°C. W ciągu dnia wzrośnie do 10°C, a między 12:00 a 14:00 możemy spodziewać się przejaśnień i chwil ze słońcem. Po południu chmury ponownie przykryją niebo, a około godziny 16:00 mogą pojawić się przelotne opady deszczu o niewielkim natężeniu. Wiatr umiarkowany, z kierunku zachodniego, osiągający prędkość do 7 m/s, co może potęgować uczucie chłodu.

Sobota, 1 lutego

Sobota będzie znacznie chłodniejsza – przez całą dobę temperatura utrzyma się w przedziale 0-2°C. Od rana do wieczora dominować będzie pełne zachmurzenie, jednak nie przewiduje się opadów. Wiatr wciąż zachodni, umiarkowany, o prędkości 3-5 m/s. W ciągu dnia odczuwalna temperatura może być niższa ze względu na podmuchy wiatru. Wieczorem miejscami mogą wystąpić mgły, ograniczające widoczność, zwłaszcza na terenach podmokłych i w dolinach rzecznych. W nocy temperatura spadnie do około 1°C, co może prowadzić do lokalnych oblodzeń nawierzchni, szczególnie na drogach i chodnikach.

Niedziela, 2 lutego

W niedzielę pojawi się więcej zmian w pogodzie. Poranek będzie mroźny, z temperaturą w okolicach -2°C. W ciągu dnia wzrośnie ona do 2°C, ale już w godzinach wieczornych ponownie spadnie poniżej zera. Niebo nadal pozostanie w dużej mierze zachmurzone, a około godziny 17:00 mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem o niewielkim natężeniu. Po zmroku możliwe są dalsze słabe opady, co w połączeniu z niską temperaturą może prowadzić do oblodzeń. Wiatr słaby do umiarkowanego, od 2 do 4 m/s, wieczorem skręcający na północny, co może zwiastować dalsze ochłodzenie w kolejnych dniach. Na obszarach otwartych może pojawić się efekt chłodzący wiatru, obniżający odczuwalną temperaturę. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, gdyż nocne przymrozki mogą sprawić, że drogi będą śliskie i trudne do pokonania.