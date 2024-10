Jak fake newsy wpływają na społeczeństwo? Rozmowa z dr Iloną Dąbrowską z UMCS

W rozmowie z dr Iloną Dąbrowską z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dowiadujemy się, że fake newsy to problem, który może prowadzić do poważnych konsekwencji. Wpływają one na nasze postrzeganie rzeczywistości, podważając zaufanie do rzetelnych źródeł i wzbudzając niepotrzebne emocje. Dr Dąbrowska wyjaśnia jak działają i jak są wykorzystywane fałszywe informacje.

Jak wyjaśnia ekspertka, factchecking – czyli sprawdzanie faktów i źródeł – to narzędzie, które powinno być stosowane powszechnie przez każdego użytkownika mediów społecznościowych. Zdaniem dr Dąbrowskiej to właśnie umiejętność krytycznego myślenia i ostrożne podejście do informacji są najlepszą bronią w walce z fałszywymi wiadomościami.