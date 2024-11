Śmiertelne pułapki w naszych domach. Co grozi nam w sezonie grzewczym?

Sezon grzewczy wiąże się z częstszym korzystaniem z pieców, kominków i kotłów grzewczych, co zwiększa ryzyko niebezpiecznych zdarzeń. Najbardziej niebezpieczne z nich to zatrucia tlenkiem węgla oraz pożary.

Zatrucia tlenkiem węgla, potocznie nazywanym czadem, są szczególnie niebezpieczne, ponieważ gaz ten jest bezwonny i bezbarwny, co czyni go trudnym do wykrycia. W zamkniętych pomieszczeniach, gdzie brak jest odpowiedniej wentylacji, ryzyko zatrucia rośnie. Kolejnym zagrożeniem jest ryzyko pożaru. W okresie grzewczym rośnie liczba interwencji związanych z pożarami mieszkań i domów.

Sezon grzewczy trwa zwykle od listopada do marca i właśnie wtedy służby ratunkowe odnotowują najwięcej zgłoszeń związanych z zagrożeniami pożarowymi oraz zatruciami tlenkiem węgla. Państwowa Straż Pożarna, organizacje budowlane i energetyczne prowadzą działania prewencyjne, ale bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas.