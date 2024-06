Odkrywcy Ziemi Włodawskiej pokazują swoje perełki w ratuszu

Na ekspozycji można zobaczyć m.in. przedwojenne zdjęcia policji państwowej, a także album należący w przeszłości do pułkownika Ludwika Jurkiewicza, dowódcy 30 Pułku Artylerii Polowej.

– To prawdziwa perełka. Ta jednostka stacjonowała we Włodawie od 1922 do 1934 roku. Jej początki sięgają 1918 r. i Syberii, gdzie została utworzona. Pan pułkownik Jurkiewicz został zamordowany w 1940 r. w Charkowie – opowiada Robert Tokarski. – Na wystawie znajdują się także bagnety i wszystko to co we Włodawie i okolicach udało nam się odnaleźć w ziemi, a także na strychach osób prywatnych.