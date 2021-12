Kolizja wygody i przyrody. Kłopot z drogą do Zwierzyńca

Czujność na drodze

- Wspólnie z dyrekcją Roztoczańskiego Parku Narodowego ustalimy jak mają wyglądać tablice ustawione na terenie parku, informujące kierowców o obecności rysi i wilków w tej okolicy. Pewnie będą to narysowane sylwetki zwierząt, tak by nie budzić paniki ale wzmóc czujność na drodze. Już są znaki ostrzegawcze A18b (dzikie zwierzęta) z tabliczką T2 wskazującą odległość odcinka drogi, na którym występuje niebezpieczeństwo. W tym przypadku to 8,6 km – wyjaśnia Michał Jeleń, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu i tłumaczy, że TIR-y, które teraz pojawiają się między Zwierzyńcem a Józefowem Roztoczańskim wjeżdżają samowolnie i nie powinno ich tam być.

Ograniczenie tonażu poruszających się tu pojazdów nie jest takie proste.

Drewno w podróży

- Pieniądze na modernizację pochodzą także z Funduszu Leśnego (3 miliony zł – red.). Wnioskowaliśmy o wsparcie tego projektu w ramach wieloletniej współpracy z samorządem. To forma wyjścia Lasów Państwowych do społeczeństwa, żeby wspólnie coś zrobić dla poprawy bezpieczeństwa i jakości przejazdu. Ten odcinek był w fatalnym stanie, ruch był bardzo spowolniony – mówi Lucjan Bednarz, nadleśniczy Nadleśnictwa Zwierzyniec i przyznaje, że Lasy Państwowe prowadzące gospodarkę leśną w tej okolicy zyskają na poprawie standardu nawierzchni ale nie bezpośrednio. – Zyskają przedsiębiorcy, którzy odbierają od nas kupione drewno, bo to oni organizują transport, nie Lasy Państwowe – dodaje nadleśniczy, który nie wyobraża sobie, żeby ograniczyć tu wjazd samochodów ciężarowych wywożących drewno z lasu.

- To po co było robić ten remont, może w ogóle zlikwidujmy drogę. Niech przedsiębiorcy jadą po drewno przez Biłgoraj i Zamość – irytuje się Lucjan Bednarz pytany czy leśnicy by zaakceptowali proponowane przez przyrodników ograniczenia, ale nie widzi przeciwwskazań by ograniczyć prędkość czy dodatkowo informować kierowców o obecności dzikich zwierząt.