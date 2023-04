Zamość. Zmiany na ulicach. Mogą powstać dwa ronda zamiast świateł

Ta inwestycja była uwzględniona w wieloletnim programie przebudowy dróg. Miasto właśnie zrobiło pierwszy krok w kierunku jej realizacji rozstrzygając przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Za trochę ponad 150 tys. zł zrobi to firma MAKO Consulting Magda Kobojek-Łokaj z Zamościa.

– Na tym etapie za wcześnie by mówić, jaki dokładnie będzie zakres prac, a także, kiedy inwestycja mogłaby ruszyć. Musimy dysponować projektem i kosztorysem, by móc podjąć starania o finansowanie tego zadania z jakichś źródeł zewnętrznych – mówi Stanisław Flis, dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Zamość.

Dodaje, że w grę wchodzić może zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniach, poprawa nawierzchni, chodników i budowa ścieżek rowerowych.

– To wszystko prawda – potwierdza Marcin Nowak, dyrektor Zarządu Dróg Grodzkich. Zdradza, że najważniejszą częścią zadania ma być przebudowa skrzyżowania przy hipermarkecie u zbiegu Lwowskiej i al. Jana Pawła II. – Wyjazd z parkingu jest bardzo kolizyjny, dlatego dla poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu miałoby powstać rondo. Drugie, mniejsze, jeśli okaże się to możliwe, mogłoby również zostać zaprojektowane na skrzyżowaniu Lwowskiej i Młyńskiej – dodaje.

Poza tym oczywiście należy poprawić nawierzchnię. To konieczne zwłaszcza na prawym pasie (jadąc w kierunku centrum) odcinka od granicy miasta do skrzyżowania z al. Jana Pawła II. – Tu tworzą się przełomy, jezdnia jest skoleinowana i właściwie co roku musimy realizować jakieś remonty. Zresztą niebawem znowu się za nie weźmiemy – zapowiada Nowak.

Kiedy już ulica Lwowska zostanie przebudowana, to długą, odnowioną trasą będzie można przejechać przez Zamość od Starego Miasta (niedawno dużą inwestycję zrealizowano na ul. Partyzantów) aż do krajowej drogi nr 17, na której swoją inwestycję jeszcze prowadzi, ale ma w tym roku zakończyć lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.