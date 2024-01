4 zalety picia kawy z ekspresu

Najważniejsze plusy picia kawy z ekspresu – dlaczego warto?

Kawa z ekspresu to idealne rozwiązanie dla każdej osoby, która ceni sobie oszczędność czasu i wysoki komfort życia. Dobry ekspres zaparzy Twoją ulubioną kawę w mniej niż minutę, i to za dotknięciem jednego przycisku. Nie musisz samodzielnie ubijać mleka ani pilnować właściwej temperatury wody, by uzyskać idealne latte, cappuccino czy mokkę.Niezwykle wygodnym rozwiązaniem jest ekspres do kawy na kapsułki Nespresso. W jego przypadku nie musisz bowiem nawet samodzielnie mielić ziaren ani dosypywać ich, kiedy się kończą. Wystarczy, że włożysz kapsułkę z ulubioną kawą w odpowiednie miejsce, podstawisz filiżankę, klikniesz właściwy guzik i już – kawa zacznie się parzyć!

Oszczędność czasu oraz wygoda to jednak niejedyne zalety picia kawy z ekspresu, między innymi kapsułkowego. Co jeszcze czyni te urządzenia tak popularnymi? Poznaj 4 dodatkowe zalety picia kawy z ekspresu.

Różnorodność smaków kawy z ekspresu

Nowoczesne ekspresy do kawy oferują wiele możliwości, w tym opcję parzenia kaw smakowych. Jeżeli zatem lubisz eksperymentować ze smakami i ciekawią Cię oryginalne dodatki, to z ekspresem znacznie łatwiej będzie Ci poszerzać kawowe horyzonty, szczególnie z tym na kapsułki. Nie musisz bowiem kupować wielu przypraw, syropów czy specjalistycznych spieniaczy do mleka. Zamiast tego wybierasz interesujący Cię zestaw kapsułek z kawą do ekspresu – i testujesz! Możesz kupić między innymi kapsułki karmelowe, waniliowe, czekoladowe czy migdałowe.

Kawa z ekspresu zachwyca świeżością

Plusem picia kawy z ekspresu jest też niewątpliwie jej świeżość i doskonały aromat. Wysokiej jakości kawa, która jest świeżo mielona, a w wypadku kawy w kapsułkach dodatkowo szczelnie zamknięta, ma zdecydowanie lepszy smak niż taka wysypywana z torebki. W jej przypadku nie trzeba obawiać się o to, że aromat z czasem uleci, jak to bywa przynieodpowiednio przechowywanej kawie sypanej lub rozpuszczalnej.Zamiast tego możesz cieszyć się intensywnym, pobudzającym napojem jak z kawiarni, pitym w zaciszu domowym.

Łatwe zarządzanie mocą kawy z ekspresu

Ekspres do kawy umożliwia nie tylko przygotowywanie kawy o różnych ciekawych smakach, ale też dobórjej mocy i intensywności do własnych preferencji. Możesz nie tylko samodzielnie wybrać rozmiar napoju, ale także jego moc.Wystarczy, że ustawisz jej poziom na programatorze (w przypadku ekspresów na ziarna) albo kupisz odpowiednie kapsułki (dla urządzeń kapsułkowych). W tym drugim przypadku warto zaopatrzyć się nie tylko w kawę o własnej ulubionej mocy, ale też trochę słabszą i trochę mocniejszą – dla rodziny, przyjaciół i znajomych.

Kawa z ekspresu –jeszcze mniej śmieci!

Kawa z ekspresu to nie tylko doskonały smak i idealna moc. Wybór napojów przygotowywanych przez nowoczesny ekspres przyczynia się również do życia zgodnie z ideą „less waste” – pomaga ograniczyć ilość generowanych śmieci. Do Twojego kosza nie będą bowiem trafiać jednorazowe filtry do kawy sypanej. W przypadku ekspresów kapsułkowych możesz wybrać kapsułki, które pochodzą z recyklingu (i, po użyciu, mogą być ponownie poddane procesowi recyklingu), dostępne m.in. w ofercie Nespresso.