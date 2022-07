Akumulatory samochodowe i mróz - jak je odpowiednio zabezpieczyć?

Czy da się skutecznie zabezpieczyć akumulator przed mrozem?

Współczesne akumulatory samochodowe odznaczają się bardzo wysoką wrażliwością na temperaturę. Zimą, gdy temperatura spada poniżej zera, wszelkie procesy chemiczne a w akumulatorze kwasowo-ołowiowym znacznie się spowalniają. Co więcej, jego zawartość zwyczajnie zamarza. Co się z tym wiąże? O wiele mniejsze dostarczanie przez akumulator energii. Sprawdź nasze wskazówki!

Żywotność akumulatorów samochodowych

Zanim poznasz nasze rady, warto pochylić się nad kwestią żywotności akumulatorów. Akumulatory powinno się w pojeździe standardowo wymienić nie później niż po 5 latach użytkowania. Nie da się ukryć, że niezbyt wysokiej jakości akumulatory samochodowe, które są kupowane np. w supermarketach, mają o wiele krótszą żywotność. Najlepiej jest postawić na wysokiej jakości produkty od rzetelnych producentów, jak Jaro-Filtr. Firma oferuje m.in. sprawdzone akumulatory samochodowe w Warszawie https://jarofiltr.pl/czesci-samochodowe-warszawa/akumulatory. Oczywiście te akumulatory również mają określoną żywotność. Akumulatory mogą zostać także trwale uszkodzone w wyniku całkowitego rozładowania, które może nastąpić np. z powodu zostawionych przez kilak godzin włączonych reflektorów lub usterki alternatora.

Jak możesz zadbać o swój akumulator zimą?

Wiesz już, od czego zależy żywotność akumulatora, więc czas dowiedzieć się, jak zadbać o akumulator zimą. Jeżeli zastosujesz się do tych najpopularniejszych środków zapobiegawczych to akumulator w Twoim aucie będzie w dobrej kondycji przez długi czas.

Miej pod kontrolą stan naładowania akumulatora

Stan naładowania można sprawdzić poprzez zaparkowanie pojazdu nocą lub późnym wieczorem przed ścianą, a następnie włączenie świateł mijania i wyłączenie silnika. Pozostaw pojazd przez kilka minut w tej pozycji i jeżeli zauważysz niewielkie przygaśnięcie świateł lub zapali się kontrolka akumulatora to znak, że w najbliższym czasie dobrze będzie go naładować.

Ogranicz zużycie energii

W trakcie mrozu praca akumulatora jest znacznie utrudniona. Szczególnie wówczas, gdy urządzenie nie ma czasu na regenerację. Warto wymienić tu np. dłuższą trasę po zimnym starcie. By oszczędzić jak największą ilość energii dla rozrusznika, dobrym pomysłem jest wyłączenie przed uruchomieniem takich odbiorników, jak radio, ogrzewanie szyby itp.

Dbaj o ciepło akumulatora

Dobrą praktyką jest również ochrona akumulatora przy wykorzystaniu osłony termicznej. W ten sposób po skończonej jeździe akumulator nie będzie w ekspresowym tempie się wychładzał. Należy pamiętać, by osłonę usunąć w czasie ciepłych dni, gdyż inaczej może dojść do przegrzania.

Dbaj o czystość

Nie można nie wspomnieć o właściwej czystości. Brak należytej pielęgnacji spowoduje przepływanie prądu poprzez wilgotny brud. Nie jest to pożądane, gdyż w ten sposób akumulator samochodowy się rozładowuje. Systematyczna kontrola czystości styków i połączeń to konieczność.

W krótkie podróże wybieraj jedynie wówczas, gdy są niezbędne

Zimą krótkie trasy to problem dla akumulatora, silnika oraz układu wydechowego. W zimie poszczególne elementy nie mają wystarczająco czasu, by się rozgrzać, a kondensacja nie może odparować. Wszystko to sprawia, że znacznie wzrasta ryzyko wystąpienia plam rdzy od wewnątrz i nieodwracalnych zniszczeń. Naprawdę w krótkie podróże wybieraj się tylko, gdy jest to konieczne. Stosuj się do powyższych wskazówek, a będziesz mógł się cieszyć długą żywotnością akumulatora - czy to zimą, czy latem.