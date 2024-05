DLA WAS – to już 5 odcinek podcastu!

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak radzić sobie z trudnymi emocjami i stresem? Dlaczego czasami udajemy, że problemów nie ma? W najnowszym odcinku Klaudyna Sadowska psycholożka i psychoterapeutka wraz z Krzysztofem Kotem będą rozmawiać o tym, jak mechanizmy obronne kształtują nasze życie? Jak zgłębiają tajniki mechanizmów obronnych, które każdy z nas stosuje, często nieświadomie.

W tym odcinku znajdziecie odpowiedź na pytania:

Czym są mechanizmy obronne i dlaczego je stosujemy?

Jakie są najczęstsze mechanizmy obronne i jak wpływają na nasze życie?

Kiedy mechanizmy obronne stają się destrukcyjne?

Jak nauczyć się rozpoznawać i kontrolować swoje mechanizmy obronne?

Zapraszamy do obejrzenia piątego odcinka, jak i również poprzednich. Pomogą Wam one dowiedzieć się, jak lepiej radzić sobie z trudnościami dnia codziennego i zyskać większą kontrolę nad swoim życiem. W każdym znajdziecie wiele cennych wskazówek i praktycznych porad. Zapraszamy do subskrybowania.

