Zanurz się w świat medycyny – już jutro dni otwartych możliwości

- Mamy projekty od narodzin do późnej starości – mówi prof. Aleksandra Józefczyk z UM. Uniwersytet Medyczny zaprasza wszystkich zainteresowanych na wyjątkowe dni otwarte, które odbędą się 22 i 23 maja. To doskonała okazja, by poznać tajniki pracy medyków, odkryć nowoczesne technologie medyczne i przekonać się, czy studia na kierunkach medycznych są dla Ciebie.

Oprócz warsztatów, na parkingu przed Centrum Symulacji Medycznej odbędzie się piknik, gdzie będzie czekać mnóstwo konkursów, gier i zabaw. To doskonała okazja, by na luzie porozmawiać ze studentami i wykładowcami, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Praktyczne podejście i profesjonalizm

Dni otwarte to nie tylko zabawa, ale przede wszystkim możliwość przekonania się, jak wyglądają studia na Uniwersytecie Medycznym. Profesor Józefczyk podkreśla, że wszystkie prezentowane warsztaty odzwierciedlają rzeczywiste zajęcia dydaktyczne, które odbywają się na uczelni. To gwarancja, że absolwenci tej uczelni są doskonale przygotowani do swojej przyszłej pracy.

Zachęcamy do obejrzenia pełnej rozmowy z Profesor Aleksandrą Józefczyk, która w niezwykle interesujący sposób opowiada o atrakcjach czekających na uczestników dni otwartych. To doskonały sposób, by jeszcze bardziej poczuć klimat tego wyjątkowego wydarzenia.