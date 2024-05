Polski Cukier AZS UMCS ma nową rozgrywającą. Szybki powrót do Lublina

Stanaćev mierzy 167 cm wzrostu, występuje na pozycji rozgrywającej, a w lubelskiej ekipie grała w latach 2021-2023. I trzeba przyznać, że grała z dużymi sukcesami.

Tym największym był oczywiście złoty medal w rozgrywkach 22/23. Rok temu zawodniczka z Serbii zdecydowała się jednak na przenosiny do węgierskiego TARR KSC Szekszárd.

W barwach nowego klubu na parkietach EuroCup Women notowała średnio: 10 punktów, 5.8 asysty oraz 1.9 zbiórki. Dodatkowo, w lidze mogła się pochwalić statystykami na poziomie: 8 punktów, 4.8 asysty oraz 2.2 zbiórki. Trzeba też dodać, że pomogła swojej nowej drużynie w wywalczeniu trzeciego miejsca w krajowych rozgrywkach.

– Cieszymy się, że Sandra zdecydowała się na powrót do Lublina. Rozmowy tak naprawdę nie były długie, obie strony chciały tej współpracy. Zdecydowaliśmy w tym roku, że potrzebujemy doświadczonej jedynki i ona była takim oczywistym wyborem. Wiadomo, że wszystkie te sukcesy klubu są związane z jej osobą. Sandra dobrze czuła się w Lublinie, my też tego chcieliśmy, więc moim zdaniem był to najwłaściwszy wybór. Dysponuje ona bardzo dobrym przeglądem pola, ma spore doświadczenie i nie boi się wziąć odpowiedzialności na swoje barki – mówi Krzysztof Szewczyk, trener ekipy z Lublina.