Inspirujące rozmowy i śniadanie na trawie. Startuje kolejna edycja wydarzenia

Brunch pod chmurką to cykliczne wydarzenie mające na celu inspirowanie mieszkańców Lublina do wyjścia poza utarte schematy. Jak sama nazwa wskazuje, znajdzie się coś dobrego do jedzenia i picia, jednak podczas wydarzenia będzie można wziąć udział także w warsztatach i ciekawych dyskusjach.

– Brunch pod chmurką to dzień przyJEMności pełen starannie wyselekcjonowanych śniadań i lunch’y, łakoci i produktów. Wydarzeniu towarzyszą animacje dla dzieci, inspirujące dyskusje i przyjemna muzyka – informują organizatorzy wydarzenia.

Start sezonu już w najbliższą niedzielę (26 maja) o godzinie 8.30 i potrwa do 18.30. Podczas wydarzenia będzie można spróbować pyszności od lokalnych producentów, zakupić produkty hand made takie jak ceramika czy biżuteria oraz ubrania. Najmłodsi natomiast będą mogli wziąć udział w warsztatach manualnych, podczas których zrobią piękny prezent z okazji dnia mamy.