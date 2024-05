Trzy tygodnie w mundurze za 6 000 złotych

Wojsko Polskie po raz drugi przygotowało dla młodych ochotników dobrowolne, darmowe i ochotnicze szkolenie wojskowe pod hasłem „Wakacje z wojskiem”.

– Chcielibyśmy zaprosić na 27-dniowe turnusy szkoleniowe, zakończone przysięgą, które dają możliwości przeszkolenia się, nabycia umiejętności i zdobycia doświadczenia. To jest ten czas wakacji, który możecie poświęcić na to, żeby spełnić swoje ma-rzenia o noszeniu munduru, żeby mieć takie poczucie pełnej odpowiedzialności, pełnego przygotowania do każdej sytuacji – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON i wiceprezes Rady Ministrów, na ogłoszeniu rozpoczęcia programu.

Za 27 dni szkolenia każdy otrzyma 6 000 zł. Zgłoszenia przyjmowane są przez internet i telefonicznie.

– Mamy bardzo dużo zgłoszeń. Na każdym z turnusów przewidziano określoną pulę miejsc dla pań – usłyszeliśmy w wojsku.

W naszym województwie akcja „Wakacje z wojskiem” będzie realizowana w jednostkach w Lublinie, Chełmie, Zamościu i Hrubieszowie.

Na każdym z turnusów jest od 70 do 120 miejsc. Z czego 20-30 miejsc jest zarezerwowanych dla pań.

Projekt wakacyjnej służby jest skierowany do osób pełnoletnich w wieku 18-35 lat; szczególnie do tegorocznych maturzystów, studentów, osób w przerwie wakacyjnej oraz tych szukających pracy i zajęcia wakacyjnego. Służba w tym wypadku może stanowić alternatywę dla zwykłej pracy sezonowej.

Wojsko zaplanowało trzy turnusy, a każdy po 27 dni.

• Pierwszy: od 10 czerwca do 6 lipca

• Drugi: od 15 lipca do 10 sierpnia

• Trzeci: od 19 sierpnia do 14 września

Na szkolenia „Wakacje z wojskiem” można zgłosić się w każdej chwili. Procedury i formalności są proste i skrócone do mini-mum.

Wystarczy wejść nasz portal www.zostanzolnierzem.pl, zadzwonić na infolinię +48 800 180 110, otworzyć listę kontaktową projektu lub po prostu zgłosić się do wybranego punktu rekrutacyjnego Wojska Polskiego.