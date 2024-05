Anatomia w praktyce. Tak uczą na Uniwersytecie Medycznym

22 maja startują Dni Otwartych Możliwości Uniwersytetu Medycznego. To będzie okazja, by zapoznać się z przestrzeniami Collegium Anatomicum i dowiedzieć się, w jaki sposób kształci się przyszłych medyków.

Dla części studentów, anatomia wydaje się zmorą i najtrudniejszym etapem w trakcie studiów. Wiedza ta jest jednak niezbędna do przyszłej pracy w zawodzie medyka.

- Jak kiedyś byłem studentem I roku na kierunku lekarski to mieliśmy suchą anatomię i nie wiele rozumieliśmy. Czasy się zmieniły i teraz na pierwszym roku studenci mają aspekty kliniczne, dostęp do interpretacji badań radiologicznych i używają USG na zajęciach. Anatomia zawsze jest zmorą studentów, bo jest trudna. Ale my naszych studentów przygotowujemy do pracy w zawodzie lekarza. Uczymy ich, aby w przyszłości byli jak najlepszymi lekarzami, a nie anatomami - opowiada dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Baj, z Zakładu Anatomii Prawidłowej, Klinicznej i Obrazowej UM.