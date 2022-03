Funkcjonalnie i wygodnie – kasoterminal w działalności stacjonarnej i mobilnej

Względy praktyczne i… wymogi prawne

Obecność terminala płatniczego na stanowisku obsługi klientów to obecnie częsty widok w punktach handlowych i usługowych. Działalności funkcjonujące w trybie mobilnym równie chętnie sięgają po tego typu technologie sprzedaży. Co o tym decyduje? Z pewnością argumentów jest wiele, natomiast warto wspomnieć o kilku aspektach tej sytuacji.

Pierwszy dotyczy atutów rozwiązania, o których zdążyło się już przekonać szerokie grono konsumentów. Transakcje bezgotówkowe mają bezpieczny charakter, a w dodatku przebiegają w prosty sposób. Zwalniają też nabywców z konieczności posiadania przy sobie większej ilości gotówki. Ponadto, nowoczesne technologie pozwalają dzisiaj na płatności zbliżeniowe i to nie tylko kartą, ale również smartfonem czy smartwatchem. Dzięki temu realizacja transakcji odbywa się w mgnieniu oka.

Drugi aspekt w zasadzie wynika z pierwszego. Zalety płatności elektronicznych sprawiają, że klienci chętnie korzystają z takiego rozwiązania. Zarówno w ramach transakcji internetowych, jak i zwykłych zakupów stacjonarnych czy korzystania z oferty lokali usługowych. W rezultacie, akceptowanie płatności bezgotówkowych przestaje być wyłącznie wygodną, atrakcyjną opcją, a powoli przekształca się w standard. Zatem przedsiębiorstwa, które chcą zadbać o swoich klientów i jednocześnie dostosować się do warunków rynkowych, sięgają po technologie oferujące takie rozwiązania.

Trzecim aspektem, wpływającym na popularność płatności elektronicznych, jest Polska Bezgotówkowa. Czyli Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, powstały z inicjatywy Związku Banków Polskich, Ministerstwa Rozwoju, organizacji płatniczych Mastercard i Visa oraz agentów rozliczeniowych. Stworzono go z myślą o przedsiębiorcach, którzy dotąd jeszcze nie oferowali tego typu form realizowania transakcji, np. z uwagi na koszty, jakie trzeba w tym celu ponieść. Program promujący płatności elektroniczne umożliwia im wdrożenie terminali na korzystnych zasadach.

Wreszcie czwarty aspekt, zdecydowanie zasługujący na uwagę, ma wymiar prawny. Chodzi bowiem o ustawę z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – potocznie nazywaną Polskim Ładem. Zgodnie z treścią aktu prawnego, od 1 stycznia 2022 przedsiębiorcy stosujący kasy fiskalne (w trybie obowiązkowym czy też z własnej woli) są zobowiązani do zagwarantowania swoim klientom opcji płatności w formie bezgotówkowej, za sprawą tzw. „instrumentu płatniczego”. Terminal pozwala w prosty sposób spełnić nowe wymogi. I też dlatego, spośród dostępnych możliwości, przedsiębiorcy chętnie wybierają takie rozwiązanie.

Kasoterminal, czyli wygodne połączenie kluczowych urządzeń

W wielu firmach, zobligowanych do ewidencjonowania obrotu za pomocą urządzenia rejestrującego, wspomnianymi „instrumentami płatniczymi” stają się terminale płatnicze i PinPady. Jednak rozwój technologii sprzedaży sprawił, że obecnie są dostępne również inne, ciekawe i nowoczesne rozwiązania. Takie jak właśnie kasoterminal. Na czym polega jego szczególny charakter?

- Kasoterminal to tak naprawdę technologia będąca połączeniem kilku elementów, a konkretnie urządzenia fiskalnego, terminala płatniczego oraz oprogramowania do zarządzania handlem. Mówimy więc o „kompaktowym systemie sprzedaży”, który w przypadku niejednego przedsiębiorstwa okaże się kompleksowym rozwiązaniem. W dodatku, zazwyczaj charakteryzującym się bardzo skromnymi gabarytami. Dlatego kasoterminale nie tylko sprawdzają się w firmach stacjonarnych, ale równie świetnie wspierają działalności mobilne – wyjaśnia Marcin Ciechowicz, kierownik serwisu Polskiego Centrum Kas fiskalnych.

[Grafika: plik „estetyczny-kasoterminal-od-posnet” – opis: „Kasoterminal Posnet Pospay może funkcjonować w trybie kasowym lub w trybie drukarkowym – wedle wyboru użytkownika.”]

Nieduża konstrukcja takiego rozwiązania, jak nowoczesny kasoterminal, powoduje, że nawet w punktach handlowych czy usługowych o naprawdę niedużej powierzchni użytkowej można wdrożyć skuteczny system sprzedaży. Cechy te są także cenione podczas pracy mobilnej, gdyż niwelują konieczność transportu wielu urządzeń, zaś samo rozwiązanie ma postać jednej, ergonomicznej technologii. A to zdecydowanie nie koniec jej plusów.

Na co stać współczesne kasoterminale?

Koncepcja połączenia wymienionych wyżej narzędzi biznesowych w ramach kompaktowej technologii prezentuje się dość atrakcyjnie. Z pewnością jednak okazałaby się niewystarczająca, gdyby kasoterminal nie miał więcej do zaoferowania, zwłaszcza pod względem funkcjonalności. Tymczasem przywołane urządzenie cieszy się uznaniem użytkowników również z uwagi na mnogość dostępnych w nim opcji. Czego można się spodziewać po nowoczesnych kasoterminalach? Korzyści płynące z wdrożenia podobnego rozwiązania najłatwiej zilustrować, odwołując się do konkretnego przykładu.

Jednym z modeli, który wyróżnia się na rynku technologii sprzedaży, jest kasoterminal Posnet Pospay Online. W przypadku tego urządzenia zwraca uwagę już sam elegancki design, połączony z niewielką, poręczną konstrukcją i solidnym wykonaniem. Całe rozwiązanie składa się z nowoczesnego terminala płatniczego Smart D220, wyposażonego w obszerny ekran dotykowy (4-calowy, o rozdzielczości 480 x 800 pikseli), a także urządzenia rejestrującego, programu obsługującego transakcje bezgotówkowe oraz aplikacji do zarządzania sprzedażą. Model marki Posnet pozostawia też użytkownikowi pewną dowolność, jeśli chodzi o wybór dostępnych funkcjonalności. Przykładowo, to przedsiębiorca zdecyduje, czy „fiskalny element” urządzenia będzie pracował w trybie kasowym, czy też drukarkowym. Pierwszy wariant zapewni samodzielne funkcjonowanie kasoterminala i możliwość zaprogramowania bazy towarowej rzędu 4 000 PLU. Drugi zaś będzie przeznaczony do integracji z programem sprzedażowym – w rezultacie pozwoli obsłużyć nawet do 100 000 różnych towarów lub usług. Jakie jeszcze rozwiązania oferuje kasoterminal od Posnet?

- Pospay Online, za sprawą dedykowanej aplikacji sprzedażowej, nie tylko znacznie ułatwia zarządzanie asortymentem, ale też pozwala tworzyć dokładne analizy, wspierające monitorowanie procesów handlowych. Ponadto, terminal D220, dostępny w ramach tego rozwiązania, obsługuje różne formy realizacji transakcji bezgotówkowych: za pomocą kart magnetycznych, zbliżeniowych i z chipem, jak również telefonu, przy użyciu takich narzędzi, jak Google Pay czy BLIK. Pospay Online posiada też dwa wbudowane akumulatory, zapewniające możliwość korzystania z kasoterminala bez połączenia ze źródłem zasilania sieciowego, np. podczas pracy mobilnej – wymienia Marcin Ciechowicz z PCKF.

Na koniec warto wspomnieć, że – jak sama nazwa wskazuje – model marki Posnet spełnia wymogi systemu fiskalizacji online. Kasoterminal jest zatem gotowy na transmisję niezbędnych danych do Centralnego Repozytorium Kas. Poza tym – okazuje się szczególnie wygodnym w użyciu rozwiązaniem dla działalności stacjonarnych i mobilnych. Rozwiązaniem, które swoją funkcjonalnością wpisuje się w trend nowoczesnych technologii sprzedaży, przeznaczonych zarówno do ewidencjonowania obrotu, jak i akceptowania płatności elektronicznych.