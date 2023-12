Oczyszczacz i nawilżacz powietrza – wybrać 2w1 czy osobne urządzenia?

Oczyszczacz i nawilżacz powietrza – lepiej razem czy osobno?

Kierując się wyborem urządzenia, trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje potrzeby. Jeśli wilgotność w Twoim domu, nawet zimą, jest odpowiednia, oczyszczacz będzie dla Ciebie wystarczającym rozwiązaniem. Jeśli jakość powietrza w Twojej okolicy jest dobra, ale wilgotność w Twoim domu pozostawia wiele do życzenia, warto zaopatrzyć się w nawilżacz powietrza. Jeśli zarówno jakość powietrza, jak i jego nawilżenie jest dla Ciebie niekomfortowe, wtedy warto sięgnąć po urządzenie 2w1. Takie urządzenia znajdują się w portfolio wielu producentów. Z tych urządzeń często korzystają osoby, które nie mogą lub nie chcą mieć dwóch osobnych sprzętów w mieszkaniu, bo np. nie mają na nie miejsca.

Jeśli chcesz kupić jedno urządzenie – nawilżacz lub oczyszczacz – więcej o ich charakterystyce oraz użyteczności znajdziesz w tym artykule: https://www.philips.pl/c-e/blog/dom/czyste-powietrze/oczyszczacz-czy-nawilzacz-co-i-kiedy-wybrac.html.

Dlaczego warto kupić oczyszczacz i nawilżacz powietrza?

Oczyszczacz i nawilżacz powietrza są potrzebne szczególnie jesienią, zimą i wczesną wiosną. Na zewnątrz jest wtedy zimno, a w domach i mieszkaniach cieszymy się ciepłem z instalacji grzewczej. Niestety ogrzewanie jest często przyczyną podrażnień górnych dróg oddechowych. Na zewnątrz pojawia się smog i zanieczyszczenia związane z wszechobecnymi jeszcze nie ekologicznymi piecami. Szkodliwe cząsteczki mogą dostawać się naszych mieszkań przez wentylację czy otwarte okna. A przez podkręcone grzejniki powietrze w pomieszczeniach staje się suche. Wszystko to niekorzystnie wpływa na komfort oddychania. Oczyszczacze powietrza z wysokiej jakości filtrami skutecznie usuwają te problemy, a ponadto zapobiegają alergiom wziewnym i problemom układu oddechowego. Z kolei nawilżacze zapewniają odpowiedni poziom nawilżenia powietrza. Stosując je, unikniesz podrażnień skóry oraz śluzówek oczu i nosa. Zabezpieczysz się też przed katarem i kaszlem.

Czy warto kupić oczyszczacz powietrza z nawilżaczem? Tak, jeśli chcemy cieszyć się lepszą jakością powietrza, a w konsekwencji także lepszym oddechem, odpornością i spokojniejszym snem nawet podczas przeziębienia. Dzięki takim sprzętom możemy nie tylko samodzielnie, ale i z łatwością, zadbać o jakość powietrza we własnych czterech ścianach.

Oczyszczacz i nawilżacz powietrza 2w1 marki Philips

Jaki oczyszczacz powietrza z nawilżaczem warto kupić? Ciekawe propozycje w swoim portfolio posiada marka Philips – urządzenia skutecznie radzą sobie z usuwaniem cząsteczek smogu, eliminują bakterie, roztocza, wirusy i alergenyoraz nieprzyjemne zapachy, jednocześnie nawilżając powietrze.

Oczyszczacze i nawilżacze powietrza Philips mogą być stosowane przez alergików i osoby z chorobami układu oddechowego. Urządzenie zasysa powietrze, przepuszcza je przez filtr i wydmuchuje na zewnątrz bez zanieczyszczeń. Zastosowany filtr NanoProtect HEPA usuwa 99,97% cząsteczek tak małych jak 0,003 mikrona, 800x mniejszych od smogu.

Dodatkowo funkcja nawilżacza zapewnia odpowiednią wilgotność, co przekłada się na komfort oddychania - zwłaszcza podczas snu. Zastosowana technologia nawilżania ewaporacyjnegoNanoCloudwykorzystuje proces naturalnego parowania. Mikroskopijne cząsteczki wody tworzą niewidoczną mgiełkę, która zapewnia do nawet 99% mniej bakterii niż nawilżacze ultradźwiękowe. To bezpieczna metoda nawilżania, która nie wykorzystuje jonów, ozonu ani szkodliwych środków chemicznych. Drobna mgiełka nie przenosi minerałów, dzięki czemu wokół urządzenia nie powstaje biały osad i nie gromadzi się woda.

Urządzenia 2w1 od Philips kompleksowo dbają o jakość powietrza w mieszkaniu. Filtrują je z zanieczyszczeń i nawilżają, jednocześnie pracując wyjątkowo cicho, bo z głośnością zaledwie 15 dB (wartość dla modelu AC3737/10). Oczyszczacz i nawilżacz powietrza 2w1 od Philips równomiernie rozprowadza wysokiej jakości powietrze w całym pomieszczeniu. Warto postawić na takie urządzenie, by zapewnić sobie i domownikom odpowiedni komfort oddychania.