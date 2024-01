Raty czy chwilówki? Analiza różnych form pożyczek

Rodzaje pożyczek pozabankowych

Przyjęło się, że są dwa rodzaje pożyczek pozabankowych. Najbardziej kojarzona z firmami pozabankowymi jest chwilówka. Jest to rodzaj pożyczki krótkoterminowej, którą spłaca się w maksymalnie 90 dni. Przeważnie jednak okres kredytowania wynosi 30 dni. Są jednak podmioty, które umożliwiają pożyczkobiorcy wybór okresu spłaty. W tym przypadku pieniądze należy zwrócić następnego dnia, po tygodniu, 45 dniach, czy 2 miesiącach. Konsumenci w podbramkowej sytuacji korzystali z chwilówek bardzo chętnie. Cechą charakterystyczną chwilówek jest konieczność jej spłaty w jednej racie pod koniec trwania umowy. Oznacza to, że wymagana kwota musi znaleźć się na rachunku bankowym pożyczkodawcy w całości maksymalnie w ostatnim dniu rozliczeniowym. Jeśli wystąpią opóźnienia w spłacie, pożyczkodawca doliczy ustawowe karne odsetki za zwłokę.

Drugą bardzo popularną formą pożyczki pozabankowej jest pożyczka na raty. W swojej formie jest bardzo zbliżona do kredytu gotówkowego. Jej pozyskanie jest jednak nieco łatwiejsze i szybsze. Pożyczka gotówkowa na ogół wybierana jest wówczas, gdy pożyczkobiorcy zależy na wyższej kwocie, którą trudno spłacić w jednej racie, tak jak ma to miejsce przy chwilówce. Niektóre firmy umożliwiają wybór liczby rat, na którą rozłożona jest spłata zobowiązania. Stąd można się spotkać z pożyczką na 12 miesięcy, 24 miesiące lub nawet na 48 miesięcy. Każda firma pożyczkowa ustala wewnątrz swoich struktur, czy okres kredytowania będzie narzucony z góry, czy pożyczkobiorca będzie miał wybór okresu spłaty.

Dodatkowo pozabankowe firmy pożyczkowe określają już w nazwie pożyczki, do kogo jest ona kierowana. Możemy zatem spotkać się chwilówką lub pożyczką bez BIK. Pożyczki bez BIK przeznaczone są dla osób z nieco gorszą historią spłat zobowiązań, więcej na ich temat można przeczytać, klikając link: https://lendup.pl/pozyczka-bez-bik/. Ponadto możemy spotkać się z pożyczkami dla zadłużonych, gdy konsument ma już aktywne zobowiązania. Coraz popularniejsze są także wszelkie pożyczki i chwilówki online. Zobowiązania te można pozyskać bez wychodzenia z domu. Dla osób z dobrą zdolnością i historią kredytową przygotowane są darmowe chwilówki. Przy których faktycznie pożyczkobiorca nie ponosi żadnych kosztów.

Czy nadal można otrzymać chwilówkę?

Nie da się ukryć, że wspomniana we wstępie ustawa między innymi ograniczająca koszty pozaodsetkowe sprawiła, że chwilówki powoli znikają z ryku pozabankowego. Koszty udzielenia pożyczki krótkoterminowej są na tyle wysokie, że taka transakcja jest mało opłacalna dla pożyczkodawców. Niemniej jednak nadal możemy się spotkać z tą formą pożyczki.

Trudności w znalezieniu odpowiedniej pożyczki mogą mieć również osoby, które nie mogą się poszczycić nienaganną historią kredytową w bazach informacji kredytowej i bazach dłużników. Ustawodawcy narzucili bowiem na wszystkie podmioty udzielające pożyczek konieczność weryfikacji powyższych baz. Coraz trudniej zatem otrzymać popularną niegdyś pożyczkę bez BIK. Działania te mają na celu wyeliminowanie sytuacji, w której konsumenci nadmiernie się zadłużają.

Raty czy chwilówki? Co wybrać?

Będąc w sytuacji, w której potrzebujemy dodatkowej gotówki, należy dokładnie zastanowić się, jaki rodzaj zobowiązania wybrać. Wiemy już, że chwilówki nadal są dostępne, ale ich wybór jest nieco ograniczony. Warto rozważyć, czy łatwiej będzie nam spłacić jedną wyższą ratę, czy korzystniejsze będzie rozłożenie płatności na mniejsze części.

Chwilówka sprawdzi się w sytuacji, w której pilnie potrzebujemy dodatkowych środków. Przeważnie dotyczy to niezbyt wysokiej kwoty. Ważne, abyśmy ocenili, czy jesteśmy w stanie spłacić zobowiązanie do 30 dni. Miesiąc to bowiem najczęstszy okres kredytowania przy chwilówce. Ogromnym plusem pożyczek krótkoterminowych jest szybkość ich pozyskiwania. Przeważnie wystarczy wypełnić wniosek i przejść weryfikację tożsamości połączoną z szybkim badaniem zdolności kredytowej. Po pomyślnym procesie pieniądze zostaną przelane na podane we wniosku konto bankowe. Najbezpieczniej korzystać z chwilówek w momencie, gdy spodziewamy się w najbliższym czasie dodatkowego napływu środków. Może nim być przykładowo zwrot podatku, premia w pracy lub inna dodatkowa nagroda pieniężna.

W przypadku, gdy potrzebujemy wyższej kwoty, warto skłonić się ku pożyczce ratalnej. Dzięki temu spłata zobowiązania będzie dla nas mniej odczuwalna. Im dłuższy okres kredytowania, tym rata będzie niższa. Oczywiście należy pamiętać, że wydłużenie okresu spłaty wiąże się z wyższym kosztem całkowitym pożyczki. Zasada ta dotyczy zarówno kredytów, jak i pożyczek. Niemniej jednak są sytuacje, w których korzystniej jest spłacać zobowiązanie nieco dłużej, ale bez zachwiania swojej płynności finansowej.

Jak bezpiecznie pożyczać pieniądze?

Jedną z najważniejszych zasad bezpiecznego pożyczania jest określenie swoich potrzeb i swoich finansowych możliwości. Warto zatem dokładnie zastanowić się, czy nasza potrzeba jest uzasadniona i czy wymaga od nas skorzystania z dodatkowego źródła finansowania. Jeżeli pożyczkę chcemy przeznaczyć na zakup urządzenia lub sprzętu, warto wyszukać najkorzystniejszej oferty, tak by nie ponosić niepotrzebnych kosztów.

Niezmiernie istotna jest także analiza swoich finansowych zasobów. W tym celu warto obliczyć swój budżet domowy. Od swoich dochodów należy odjąć wszystkie miesięczne koszty. Dzięki tym kalkulacjom będziemy mogli oszacować, jaka kwota spłaty nie zaburzy naszej płynności finansowej. Jak dokładnie obliczyć swój budżet domowy można przeczytać w sekcji blog na stronie internetowej lendup.pl. Korzystanie z pożyczki ratalnej, czy chwilówki, gdy nie dysponujemy wolnymi środkami na spłatę, jest bardzo ryzykowne.

Jeżeli jednak mamy co miesiąc wolne środki, które pozwolą nam na spłatę zadłużenia, powinniśmy się zastanowić, jaka kwota jest nam potrzebna. Po ustaleniu kwoty należy wybrać formę pożyczki i okres jej spłaty.

Przed decyzją o wyborze pożyczki, warto porównać ze sobą kilka pożyczek. Pamiętajmy jednak o tym, aby porównywać ze sobą pożyczki o tych samych parametrach. Ważna jest kwota zobowiązania i okres spłaty. Porównanie pożyczek z różnym okresem kredytowania nie przyniesie nam wymiernych efektów.

Nie bez znaczenia ma również instytucja, z którą chcemy podpisać umowę. Ponadto niezmiernie ważne jest, czy wybrana przez nas firma jest rzetelna i wiarygodna. Sprawdźmy zatem opinię innych pożyczkodawców, poszukajmy również porównywarek pożyczek. Zwróćmy uwagę, od ilu lat firma pożyczkowa działa na rynku i czy jej siedziba znajduje się w Polsce. Możemy również sprawdzić listę ostrzeżeń KNF, na której widnieją nierzetelne firmy zajmujące się sferą finansową.