Różnice pomiędzy papierosami, e-papierosami a podgrzewaczami tytoniu. Dlaczego warto wybrać podgrzewacz do tytoniu?

Rzucenie palenia, a nawet ograniczenie go, nie należy do łatwych zadań. Bardzo wiele osób podejmuje liczne próby, zanim uda im się zerwać z nałogiem. Niektórym nie udaje się to nigdy. Niestety zdarza się, że nawet stan zdrowia i wskazania medyczne nie są w stanie pomóc w osiągnięciu celu. Główną przyczyną jest silnie uzależniające działanie nikotyny, ale również wyrobiony nawyk, przyzwyczajenie, potrzeba zajęcia czymś ręki itp.

Dla osób, które chcą zadbać o swoje zdrowie, ale nie potrafią rzucić palenia, z pomocą przychodzą e-papierosy oraz podgrzewacze do tytoniu. Co to są za produkty?

E-papierosy - na czym polega ich działanie?

Papieros elektroniczny to alternatywa dla papierosów tradycyjnych. Jego podstawową zaletą jest to, że podczas użytkowania nie wytrącają się substancje smoliste, z czym mamy do czynienia w trakcie spalania liści tytoniu. E-papieros nie wytwarza szkodliwego dymu. To, co wydostaje się na zewnątrz, jest mgiełką z glikolu propylenowego.

Podczas palenia e-papierosa dochodzi do podgrzania e-liquidu (płynu) do temperatury 200 stopni Celsjusza. Zachodzący proces przypomina nieco inhalację. Powstały aerozol wdychany jest do płuc użytkownika. Dostaje się wraz z nim nikotyna, aromaty oraz związki podobne do tych, które znajdziemy w tradycyjnych wyrobach tytoniowych.

Poza ograniczeniem substancji szkodliwych dla organizmu e-papieros zapewnia więcej doznań smakowo - zapachowych. E-liquidy dostępne są w wielu wersjach smakowych.

Niestety skład tego płynu nie zawsze jest bez zarzutu. Nie wszystkie dostępne na rynku produkty tego rodzaju są przebadane. Na chwilę obecną nie mamy też informacji w odniesieniu do długofalowego oddziaływania na organizm wdychanych z e-papierosa substancji. Trudno też jednoznacznie ocenić ich wpływ na biernych palaczy, dlatego nie zaleca się palenia w towarzystwie dzieci.

Podgrzewacze do tytoniu - palenie może być mniej szkodliwe

Od pewnego czasu na rynku dostępne są podgrzewacze do tytoniu. Urządzenia te nie spalają, a jedynie podgrzewają tytoń do temperatury 300-350 stopni Celsjusza. W tradycyjnym papierosie liście ulegają spaleniu, gdy temperatura przekroczy 800 stopni. W podgrzewaczu nie dochodzi więc do uwolnienia substancji smolistych, co ogranicza wywieranie negatywnego wpływu na organizm użytkownika.

Korzystanie z podgrzewacza do tytoniu jest znacznie mniej szkodliwe niż palenie papierosów. Ilość substancji przyczyniających się do powstawania raka płuc i innych groźnych chorób jest tu mocno zminimalizowana. Dawka amoniaku, akroleiny, benzenu, benzo(a)pirenu, formaldehydu i tlenku węgla jest na poziomie około 5-10% w porównaniu z tym, co znajdziemy w zwykłym papierosie.

Dlaczego podgrzewacze do tytoniu są najlepszym rozwiązaniem dla palaczy?

Użytkownicy cenią sobie w podgrzewaczach nie tylko to, że są mniej szkodliwe, niż papierosy. Są również bardzo wygodne, nie wytwarzają dymu i nie zostawiają popiołu. Dzięki nim osoba paląca nie musi się zmagać z przykrym zapachem na swoich palcach, w ustach, na ubraniu, we włosach. Co więcej, często znika uporczywy kaszel, poprawie ulega węch oraz smak.

Wiodącymi markami podgrzewaczy do tytoniu są IQOS oraz GLO. Na rynku pojawiają się jednak coraz to nowe firmy, oferujące produkty, które z łatwością można dostosować do swoich potrzeb, wyregulować czas podgrzewania, czy poziom temperatury. Każdy użytkownik HiTaste ma szansę znaleźć optymalne rozwiązanie i podgrzewacz spełniający jego oczekiwania. Sprawdź ofertę podgrzewaczy u oficjalnego dystrybutora

E-papierosy i podgrzewacze do tytoniu są bezpieczniejszą alternatywą dla osób, które nie radzą sobie z rzuceniem palenia. Warto jednak pamiętać, że niezależnie od sposobu podania, nikotyna jest substancją psychoaktywną, oddziałującą na ośrodkowy układ nerwowy. Stosowanie jej jest szczególnie niebezpieczne dla osób niepełnoletnich.