Świeże smoothies. W czym je przechowywać?

Co wykorzystać do przechowywania smoothies?

Z pewnością wiesz, że tego typu napoje powstają z połączenia owoców, warzyw, tłuszczy, białek oraz płynów, a to oznacza, że ważne jest nie tylko ich odpowiednie połączenie, aby były smaczne i zdrowe, ale również przechowywanie. Najlepiej spożywać je od razu po przygotowaniu, kiedy są świeże i posiadają najwięcej składników odżywczych, ale jeśli chcesz je wypić później, dobrym rozwiązaniem będą butelki plastikowe spożywcze.

Są one lekkie i nietłukące, a więc świetnie sprawdzą się, gdy po taki napój będziesz sięgał nie tylko Ty, ale również Twoje dzieci. Co więcej, ich niewielka waga sprawi, że spokojnie będziesz je mógł zabrać ze sobą na spacer czy wyjazd, jednak pamiętaj, aby przechowywać je wówczas w lodówce, dzięki czemu na dłużej zachowają wartości odżywcze, jak i kolor oraz smak. Zwróć również uwagę, czy wybrane butelki posiadają odpowiednie atesty, potwierdzające, że mogą mieć one kontakt z żywnością.

Wybieraj butelki zakręcane

Jeżeli zawsze przygotowujesz większą ilość smoothies i wiesz, że będziesz je przechowywał w lodówce, powinieneś dopilnować, aby wybrana butelka na smoothie posiadała nakrętkę. Dzięki temu unikniesz nie tylko rozlania napoju, ale również zmniejszysz proces utleniania się witamin. Z tego samego powodu, powinieneś nalewać napój aż po brzeg naczynia, aby zostawiać jak najmniej miejsca dla powietrza.

Jeśli ciężar naczynia nie ma dla Ciebie znaczenia i nie obawiasz się stłuczenia butelki, możesz zdecydować się na propozycje wykonane ze szkła. Wybierając szklane opakowania, będziesz miał też pewność, że napój nie wchodzi z nim w reakcje chemiczne, co również może wpływać na jego walory smakowe i zdrowotne.

Sposób podania też jest ważny

Prawidłowe przechowywanie smoothie ma duży wpływ na zachowanie wartości odżywczych i witamin, jak również właściwego smaku, koloru i konsystencji. Jeśli nie jesteś w stanie wypić całego napoju od razu, ważne jest nie tylko to, abyś przechowywał go w odpowiednim, szczelnie zamkniętym opakowaniu, ale również to, abyś trzymał go w lodówce.

Nie mniej, samo opakowanie, w którym będziesz serwował smoothies, również ma znaczenie. Chcesz część napoju spożyć od razu albo zaserwować go gościom? Na aleopakowania.pl znajdziesz specjalne kubki z wieczkiem, przez które przełożysz kolorową słomkę. Dzięki temu podczas przenoszenia smoothie się nie wyleje, a jednocześnie jego spożywanie będzie wygodniejsze.

Smoothies to zdrowe i smaczne rozwiązanie, jeśli chcesz dostarczyć do organizmu niezbędnych minerałów i witamin, które jednocześnie będą podane w wygodny i szybki do przyswojenia sposób. Dlatego powinieneś wiedzieć, po jakie opakowania sięgnąć, gdy chcesz je spożyć od razu, a po jakie gdy na jakiś czas musisz go schować do lodówki.