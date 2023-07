Zapraszamy na PZLA Mistrzostwa Polski U20 w Lublinie

Taniej na basen i do domu kultury. Gdzie jeszcze zniżki z kartą mieszkańca?

Lista partnerów jest cały czas otwarta. Na pewno znajdą się na niej miejskie jednostki, ale chęć przystąpienia do programu Hrubieszowska Karta Mieszkańca już zadeklarowało ok. 20 przedsiębiorców. Dla mieszkańców oznacza to zniżki.