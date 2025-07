Aplikacja Kaufland – Twój zakupowy asystent!

Kaufland to jedna z najpopularniejszych sieci handlowych w Polsce, znana z szerokiej oferty produktów, konkurencyjnych cen i licznych promocji. Aby jeszcze bardziej ułatwić klientom codzienne zakupy w sklepach stacjonarnych, marka stworzyła intuicyjną i funkcjonalną aplikację mobilną. To prawdziwy zakupowy asystent dostępny na wyciągnięcie ręki, który sprawdzi się zarówno u zabieganych rodziców, jak i seniorów ceniących wygodę.

Co znajdziesz w aplikacji Kaufland?

Aplikacja Kaufland to kompleksowe rozwiązanie dla klientów odwiedzających sklepy stacjonarne. Wśród jej podstawowych funkcji znajdziesz:

przegląd aktualnych gazetek promocyjnych – bez konieczności szukania papierowych ulotek;

lista zakupów – za pomocą jednego kliknięcia możesz dodać wybrane produkty bezpośrednio z gazetki i ułatwić sobie wizytę w sklepie;

lokalizacja najbliższego sklepu – aplikacja pozwala znaleźć najbliższy market Kaufland i sprawdzić jego godziny otwarcia;

alerty o promocjach – otrzymuj powiadomienia o zbliżających się promocjach na Twoje ulubione produkty.

Wszystko to sprawia, że korzystanie z aplikacji znacznie przyspiesza i upraszcza planowanie zakupów stacjonarnych. Chcesz się przekonać, jak wiele możesz zyskać? Wejdź na stronę https://sklep.kaufland.pl/uslugi/aplikacja-kaufland.html i już dziś pobierz aplikację na swój telefon!

Oszczędzaj z Kaufland Card!

Jedną z najważniejszych funkcji aplikacji jest program lojalnościowy Kaufland Card. Po rejestracji użytkownik zyskuje dostęp do specjalnych ofert i rabatów. Co więcej, aplikacja umożliwia zbieranie punktów za każde zakupy – wystarczy zeskanować swoją kartę przy kasie, a każda wydana złotówka zostanie przeliczona na 1 punkt na wirtualnym koncie. Zgromadzone punkty możesz zamienić na ekstrakupony, które pozwolą Ci zaoszczędzić na kolejnych zakupach.

Personalizowane oferty i przypomnienia

Kaufland Card to nie tylko zbieranie punktów i kupony rabatowe. Aplikacja umożliwia dostęp do personalizowanych ofert, które są dopasowane do Twoich zwyczajów zakupowych. Oznaczaj produkty jako ulubione, aby szybciej je odnaleźć w przyszłości lub dostać powiadomienie, gdy będą objęte promocją. Na podstawie historii Twoich zakupów aplikacja podpowie Ci także obniżki na artykuły, które kupujesz najczęściej. To praktyczne rozwiązanie, które pozwala Ci oszczędzić nie tylko pieniądze, ale i czas – nie musisz już przeglądać całej gazetki w poszukiwaniu informacji o Twoich ulubionych produktach.

Dlaczego warto korzystać z aplikacji Kaufland?

Aplikacja Kaufland to narzędzie, które realnie wspiera codzienne oszczędzanie podczas zakupów w sklepach stacjonarnych. Niezależnie od tego, czy wpadasz tylko po kilka produktów, czy robisz tygodniowe zapasy, z aplikacją każda wizyta w Kaufland przebiegnie szybciej, wygodniej, a przede wszystkim – taniej. Pobierz aplikację już dzisiaj i zyskaj:

wygodną listę zakupów, tworzoną ręcznie lub automatycznie z gazetki;

dostęp do programu lojalnościowego Kaufland Card, a wraz z nim specjalne obniżki i ekstrakupony;

powiadomienia o obniżkach cen Twoich ulubionych produktów;

skaner kodów kreskowych, który pozwala szybko sprawdzić cenę artykułu w sklepie;

promocyjne gazetki dostępne zawsze i wszędzie;

lokalizator sklepów, dzięki któremu szybko znajdziesz najbliższy market i sprawdzisz jego godziny otwarcia.

Aplikacja Kaufland to znacznie więcej niż elektroniczna gazetka. To rozbudowany asystent zakupowy, który wspiera klientów w codziennych decyzjach, pozwala lepiej zarządzać domowym budżetem i oszczędzać czas. Pobierz ją i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać!