Co wyróżnia sitodruk na tle innych metod znakowania?

Wybieramy ogrzewanie podłogowe do łazienki - mata grzewcza pod płytki?

Ogrzewanie podłogowe w łazience to nie tylko duży komfort dla domowników. W niektórych miejscach to jedyny sposób na to, by nie przeziębiać się od przeciągów i lodowatej posadzki. Porównujemy różne dostępne na rynku metody z najnowszą: matą grzewczą pod płytki.