Czujnik pojemnościowy – zasada działania, zastosowania i montaż

Czym jest czujnik pojemnościowy ?

Jest to urządzenie elektryczne wykorzystujące zmiany pojemności elektrycznej do wykrywania obiektów. Z pomocą czujnika pojemnościowego można również określić dokładny poziom cieczy lub granulatu w wyznaczonym miejscu. Świetnie sprawdzi się do wykrywania zarówno obiektów metalowych, jak i niemetalowych. Szeroką ofertę czujników pojemnościowych i innego osprzętu elektrycznego znajdziesz tutaj: Elektrogielda.com - Szeroki wybór elementów automatyki przemysłowej.

W jaki sposób działa czujnik pojemnościowy ?

Zasada działania czujnika pojemnościowego opiera się na zmianie pojemności elektrycznej kondensatora w zależności od otaczających warunków, takich jak obecność obiektów, ruch, wilgotność itd. Czujnik pojemnościowy składa się z dwóch przewodzących powierzchni oddzielonych izolatorem elektrycznym (dielektrykiem). Gdy w pobliżu jednej powierzchni kondensatora znajdzie się obiekt lub zmieni się otaczające środowisko, pojemność kondensatora ulegnie zmianie.

Zastosowanie czujników pojemnościowych

Ze względu na swoją dokładność i niezawodność, czujniki pojemnościowe znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach. Chętnie korzysta się z nich w wielu gałęziach przemysłu, branży spożywczej, rolniczej, motoryzacyjnej i innych. Czujnik może posłużyć do pomiaru ilości granulatu w zbiorniku lub pomiaru poziomu cieczy. Są także wykorzystywane do wykrywania obiektów na taśmach produkcyjnych lub monitorowania poziomu płynów w zbiornikach.

Elementy budowy czujnika pojemnościowego

Standardowy czujnik pojemnościowy składa się z następujących elementów:

dwie płytki przewodzące,

głowica detektora,

oscylator,

przerzutnik Schmitta,

wzmacniacz wyjściowy,

obudowa,

przewody i złącza,

elektronika sterująca.

Konstrukcja czujnika pojemnościowego może różnić się w zależności od konkretnego zastosowania i modelu urządzenia.

Jak poprawnie zamontować czujnik pojemnościowy ?

Chociaż montaż czujników pojemnościowych nie jest zbyt wymagającym zadaniem, to jednak podczas jego wykonywania należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Warto zapoznać się z ograniczeniami temperaturowymi konkretnego czujnika, ponieważ jeśli będzie on działał poza swoim zakresem temperaturowym, to będzie po prostu nieefektywny. Trzeba również uważać na interakcję z różnymi substancjami chemicznymi mogącymi zakłócić jego działanie. Tak samo należy unikać gromadzenia się osadów na aktywnej powierzchni czujnika. Niepotrzebne wstrząsy również mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie urządzenia.