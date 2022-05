Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się czegoś na temat tajników auto detailingu, poznać niektóre profesjonalne kosmetyki samochodowe, czy chociażby dowiedzieć się innych ciekawych rzeczy związanych z omawianym tematem, przeczytaj ten poradnik!

Coś więcej o auto detailingu

Myślenie, że okresowe mycie samochodu na myjniach, czy chociażby przy domu, wystarcza, aby utrzymać go w dobrej kondycji wizualnej, jest błędem. To samo dotyczy odkurzania, czy czyszczenia wnętrza samochodu, za pomocą podstawowych kosmetyków dostępnych w sklepach. Oczywiście, jest to potrzebne i należy to robić, aczkolwiek to może nie wystarczyć, aby utrzymać samochód w doskonałej kondycji wizualnej, a także, by zapewnić mu należytą ochronę przed działaniem czynników zewnętrznych.

Czas wspomnieć nieco na temat auto detailingu. Okazuje się, że jest to wieloetapowa, a zarazem metodyczna pielęgnacja pojazdu, lub niektórych jego elementów. Auto detailing ma na celu oczyszczenie, jak również zabezpieczenie, renowację, czy konserwację pojazdu. Czynności związane z detailingiem można przeprowadzać zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz samochodu.

Należy mieć na uwadze, że omawiana czynność całkowicie różni się od klasycznego mycia, jakie znamy. Proces ten potrafi trwać godzinami i być wykonywany ze starannością o nawet najmniejsze szczegóły.

Cała operacja car detailing, nie polega tylko na zwykłym myciu pojazdu, ale także na usunięciu niektórych defektów, często drobnych. Do takiej czynności zalicza się m.in. usunięcie rys, czy drobnych przebarwień lakieru i nie tylko. Oczywiście w ramach całego detailingu wpisuje się również polerowanie lakieru całego auta.

Jedną z dodatkowych opcji, jaką często wybierają klienci, jest zabezpieczenie karoserii na przyszłość. Nakłada się w tym celu niewidoczną warstwę ochronną, dzięki której przez pewien czas, zarówno pył, czy kurz nie będą przyklejać się do karoserii. Często takowa nazywa się powłoką ceramiczną. Więcej znajdziesz tutaj, sprawdź ofertę

Jeżeli natomiast nie chcemy zabezpieczyć karoserii samochodu powłokami ceramicznymi, a także nie chcemy zostawić go bez ochrony, można pomyśleć o rozwiązaniu alternatywnym. Do takiego należy np. zastosowanie specjalnej folii.

Oklejanie samochodu folią jest nie tylko rozwiązaniem zabezpieczającym lakier, lecz takie wpływającym na estetykę pojazdu. Dobrym przykładem może być sytuacja, kiedy chociażby samochód posiada inny kolor, aniżeli taki o jakim zawsze marzyliśmy. Wtedy można zastosować folię i auto zmieni kolor na wybrany. Jednak warto wiedzieć, że to pierwsza kwestia. Drugą jest folia PPF, która odpowiada jedynie za ochronę lakieru przed zarysowaniami, czy odpryskami. Jest to świetna forma ochrony lakieru. Ponadto, produkt ten potrafi pogłębić kolor auta, czy podkreślić połysk. Folia PPF posiada również właściwości hydrofobowe.

Cena oklejania samochodu folią może być różna. Często zależna od rodzaju, a także gabarytów auta, jak i od samego rodzaju folii. Przyjmuje się jednak, że oklejenie pojazdu zwykłym rodzajem folii będzie kosztowało około 3-5 tysięcy złotych. Jeżeli wybierzemy niestandardowy rodzaj folii, cena może poszybować nawet do kilkunastu tysięcy złotych.

Jeżeli chodzi o wewnętrzny auto detailing, oczywiście w grę wchodzi pranie tapicerki, boczków drzwi, czy podsufitki. To nie wszystko, gdyż firmy, stosują różne kosmetyki samochodowe, dzięki którym świetnie można doprowadzić do ładu plastiki w aucie. To samo dotyczy skórzanej tapicerki. Często skórzane siedzenia będące w kiepskim stanie, z popękaną skórą, czy odbarwieniami, można doprowadzić do takiego stanu, iż nie różnią się wiele od nowych.

Czy wiesz, że...

Często firmy zajmujące się detailingiem oferują różne warianty. Można zatem oddać samochód na bardzo szczegółowe i wieloetapowe czyszczenia, włącznie z korektą lakieru. Można również postawić na renowację, czy czyszczenie samych kół, felg, czy wnętrza. Istnieją również firmy, które usuwają nawet wgniecenia.

Najlepiej jednak postawić na detailing samochodowy kompleksowy, gdzie zarówno lakier, jak i wnętrze zostanie odświeżone i zabezpieczone. Takowym zajmuje się Studio CB. Okazuje się, że popularny w wielu miastach jest omawiany auto detailing - Warszawa, Kraków, Poznań, czy Łódź, w zasadzie w każdym mieście możesz odświeżyć swoje cztery kółka!