Długopisy reklamowe - prosty sposób na promowanie firmy

Tani sposób na reklamę

Logo firmy na przedmiotach użytkowych to bardzo dobry sposób docierania do ludzi. Długopisów używamy w wielu sytuacjach, więc trudno przeoczyć znajdujący się na obudowie grawer. Takie gadżety reklamowe możemy rozdawać klientom podczas różnych eventów i po podpisaniu znaczących umów. Często też znaleźć je można w siedzibie przedsiębiorstwa. Taka praktyka sprawdza się przede wszystkim w bankach, urzędach czy kancelariach prawnych. Wszędzie tam, gdzie wypełnia się dokumenty, można oferować petentom długopis reklamowy.

Stawiając na tanie długopisy reklamowe z nadrukiem za niewielkie pieniądze, możemy poprawić wizerunek marki, dając klientom coś od siebie. Ten drobny upominek sprawi, że kontrahenci będą wychodzić zadowoleni ze spotkań biznesowych.

Długopis w zgodzie z polityką firmy

Spójne budowanie świadomości marki jest bardzo ważne. Dzięki odpowiednim działaniom klienci będą nas szybko rozpoznawać. Dlatego trzeba dobrze zaplanować każdy gadżet reklamowy.

Plastikowe długopisy są tańsze, ale prezentują się mniej okazale i szybciej niszczą. Są dobre, jeśli chcemy ciąć koszty. Lepiej wygląda metalowy długopis reklamowy, na którym wykonuje się grawer laserowy - te nadruki są wytrzymałe i eleganckie.

Poza trwałością, która może kojarzyć się z dbaniem o najdrobniejszy element prowadzenia firmy, użycie długopisów reklamowych wpływa też na wizerunek twojej firmy. Wybierz kolor graweru i obudowy tak, żeby pasowały do logo firmy. Możesz pokazać też swoje zaangażowanie w środowisko, wybierając długopisy reklamowe z nieszkodliwych materiałów i w kolorystyce kojarzącej się z naturą. Jest to świetny pomysł na przekonanie klientów do wyznawanych wartości.

Dlaczego warto mieć długopisy firmowe?

Długopisy z logo firmy to praktyczny gadżet, który będzie służył klientom i przedsiębiorstwu. Na długopisach nie powinno też zabraknąć informacji kontaktowych, dzięki którym klienci łatwiej cię znajdą. Te produkty są tanie i nie wymagają wymyślania hasła reklamowego. W ten sposób oszczędza się sporo czasu i pieniędzy, dlatego wiele firm posługuje się długopisami z nadrukiem.