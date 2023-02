Jak się ubierać do biegania w okresie przejściowym?

0 A A

Podczas biegania odpowiedni strój jest równie ważny co Twoje możliwości i motywacja. Właściwie dobrana odzież pomoże w osiąganiu założonych celów, podczas gdy niespełniające pewnych kryteriów ciuchy będą stanowić dodatkowe utrudnienie. Kwestia ubrania do joggingu jest szczególnie skomplikowana w okresie przejściowym, kiedy musimy mierzyć się ze skokami temperatur, opadami atmosferycznymi i ich skutkami, a także wiatrem, a w większości lokalizacji niestety również smogiem. Co założyć do biegania wiosną?

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować