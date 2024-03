Klawiatury SteelSeries: dokładnie to, czego potrzebuje gracz

Kluczowe cechy konstrukcyjne

Firma produkuje kilka rodzajów klawiatur - mechaniczne, membranowe, optyczno-mechaniczne. Stosowanych jest również kilka rodzajów przełączników: liniowe (czerwone), dotykowe (brązowe), niebieskie (klikające). Ponadto producent stosuje własne przełączniki OmniPoint, których cechą charakterystyczną jest to, że do pomiaru odległości, w jakiej wciskany jest przycisk, wykorzystywane jest pole magnetyczne. Dzięki temu użytkownik może precyzyjnie dostosować punkt wyzwalania każdego klawisza. Zapewnia to również wysoką żywotność klawiszy wynoszącą 100 milionów naciśnięć.