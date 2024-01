Masz problem z zasypianiem? Poznaj 5 naturalnych sposobów na dłuższy i zdrowszy sen

Jak pokonać problemy ze snem?

Walka z bezsennością potrafi być bardzo żmudna. Najlepiej sprawdza się wdrożenie kilku technik, które mają udowodnioną skuteczność. Dopiero gdy okaże się, że nie działają, można pomyśleć o wizycie u specjalisty i włączeniu leczenia konkretnych zaburzeń.

Regularny tryb życia

Zacznijmy od wypracowania rutyny, która jest niesamowicie ważna, aby dobrze się wysypiać. Ustalenie regularnych godzin, o których idziemy spać i wstajemy, pozwala naszemu wewnętrznemu zegarowi biologicznemu utrzymać stały rytm. Jest to szczególnie ważne przy naszym szybkim trybie życia, gdzie łatwo o nieregularny sen. Tak więc nawet jeśli w weekendy kusi nas późniejsze wstawanie, lepiej trzymać się ustalonego planu.

Wyciszenie przed pójściem do łóżka

Wieczorne rytuały mają również wielkie znaczenie. To czas, aby odstresować się po dniu pełnym wyzwań. Można zafundować sobie ciepłą kąpiel z dodatkiem olejków eterycznych, które mają właściwości relaksujące, takich jak lawenda. Czytanie książki pozwala umysłowi oderwać się od codziennych trosk, a praktyki takie jak joga czy medytacja pomagają wyciszyć umysł i przygotować ciało do snu. To wszystko ma na celu stworzenie spokojnego środowiska sprzyjającego zasypianiu.

Lekka kolacja przed pójściem spać

Warto też odpowiednio zbilansować posiłki, aby poprawić jakość snu. Wbrew panującym przekonaniom, spożywanie pokarmów po godzinie 18:00 nie jest już uznawane za złe. Kluczowe jest dostosowanie czasu posiłków do naszego indywidualnego harmonogramu. Na przykład, jeżeli jemy kolację o 19:00, ale pracujemy do późnych godzin nocnych, np. do północy, to całkowicie akceptowalne jest zjedzenie lekkiej przekąski około 22:00. Ważne jest, aby pamiętać o lekkostrawnych produktach, które nie będą obciążać organizmu przed snem.