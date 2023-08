Modna lampa nad wyspę kuchenną – jakie produkty wybrać?

Jak dobrze oświetlić blaty do pracy w kuchni? Jakich źródeł światła użyć? Czym wyróżniają się modne oprawy do kuchni? O tym napiszemy w dalszej części artykułu.

Lampy nad wyspą kuchenną – oświetlenie ogólne i zadaniowe

Oświetlenie wyspy kuchennej stanowi zazwyczaj kluczowy punkt całego systemu świetlnego do wnętrza. Centralne usytuowanie lampy pozwala bowiem równomiernie doświetlić przestrzeń, zapewniając warunki do swobodnego przemieszczania się, czy wykonywania zadań wzrokowych o różnym stopniu precyzji. W zależności bowiem od rodzaju zastosowanych opraw i natężenia światła można zbudować nad wyspą perfekcyjne oświetlenie ogólne bądź zadaniowe, które stworzy przestrzeń do przygotowywania i spożywania posiłków.

Nie zapominajmy również o tym, że efektowne lampy wraz z wyspą kuchenną stanowią ważny punkt wizualny dla całej aranżacji pomieszczenia – o dużej dekoracyjności, wpływający na walory estetyczne kuchni.

Najpopularniejsze typy opraw – modele sufitowe, wiszące czy systemy szynoprzewodowe?

Jakie lampy trafiają nad wyspę? Opcji jest wiele. Do najczęściej wybieranych rozwiązań zaliczają się:

lampy wiszące,

lampy sufitowe,

reflektory

Z pomocą lamp wiszących nie tylko perfekcyjnie doświetla się blat roboczy, ale też jeszcze lepiej wydziela optycznie strefę wyspy. Można zdecydować się na jedną większą lampę lub kilka mniejszych w rzędzie, co przydaje się zwłaszcza przy mocno wydłużonych blatach.

W mniejszych kuchniach chętnie stawia się na dyskretne i niezmiernie praktyczne oprawy sufitowe. Nie zajmują cennego miejsca i pomagają optycznie powiększyć niewielki metraż. Spory wybór produktów o różnej wielkości oferuje choćby sklep z oświetleniem LightPlus.

Szczególnie korzystnym rozwiązaniem są reflektory. Montuje się je w większych zespołach oświetleniowych, by zbudować warunki idealnie dopasowane do indywidualnych potrzeb – wszystko dzięki możliwości regulowania kąta świecenia. Jeszcze praktyczniejsze mogą się okazać nowoczesne systemy szynoprzewodowe z reflektorami lub lampami wiszącymi – to szansa na to, by dowolnie rozmieścić oprawy względem siebie na każdej z listew.

Zawsze należy stawiać na lampy wysokiej jakości, z trwałych materiałów – prostych do utrzymania w czystości i odpornych na zachlapanie. Warto wybierać modele o wysokim współczynniku IP, by mieć pewność, że woda lub wilgoć z powietrza nie doprowadzą do uszkodzenia lampy i zwarcia w instalacji elektrycznej.

Źródła światła nad wyspę – praktyczne wskazówki

Gdy dobiera się oświetlenie nad wyspę kuchenną, trzeba zadbać nie tylko o same oprawy, ale też o źródła światła. Świetną opcją są energooszczędne rozwiązania LED o dużej żywotności. Pozwalają obniżyć zużycie prądu, przy zachowaniu optymalnego komfortu oświetleniowego.

Powinno się również zwrócić uwagę na same parametry światła, jak choćby natężenie (dopasowane do poziomu precyzji zadań wzrokowych). Dla uzyskania dobrych rezultatów, dobiera się także temperaturę barwową. Podstawą powinno być światło neutralne, zapewniające dobre warunki do pracy. Oprócz tego można wzbogacić system o jedno lub dwa źródła światła zapewniające oświetlenie ciepłe – przydaje się to zwłaszcza wieczorową porą, gdy pragniemy nieco odpocząć po długim dniu, wypełnionym obowiązkami.

Modne oprawy oświetleniowe w kuchni – sposób na funkcjonalne i stylowe wnętrze

Modne lampy nad wyspę kuchenną przybierają różne formy. Można znaleźć praktyczne oprawy w duchu minimalistycznym lub skandynawskim, a także efektowne modele glamour czy ascetyczne konstrukcje industrialne. Spore urozmaicenie i wielość dostępnych rozwiązań sprawiają, że każdy jest w stanie wprowadzić do swojej kuchni lampy praktyczne, energooszczędne i wpisujące się w popularne obecnie nurty wnętrzarskie.