Monitor Powszechny promuje dorobek lubelskich młodych naukowców

Portal został uruchomiony przez społeczników z Fundacji Scytia, zajmujących się szeroko rozumianą popularyzacją nauki, prowadzona następnie przez Instytut Dybowskiego przy stałym finansowaniu z budżetu państwa przez Narodowy Instytut Wolności.

Rozpoczęcie kariery naukowej nie jest łatwe. Od dostania się na studia III stopnia do uzyskania realnej pozycji umożliwiającej swobodne utrzymanie się i uzyskiwanie angaży poza uczelnią dzieli długa droga, wymagająca również uzyskania rozpoznawalności, a więc budowania marki osobistej. Pomocne okazują się publikacje popularnonaukowe, ukierunkowane na zainteresowanie odbiorców nie tylko samych będącymi naukowcami, ale również ludzi biznesu, specjalistów branżowych etc. Umieszczając tekst popularnonaukowy w przestrzeni internetowej pozwala się swoim potencjalnym zleceniodawcom na dotarcie do swojego nazwiska i dorobku.

Popularnonaukowa forma publikowanych treści, dostępnych w egalitarnej i powszechnej przestrzeni internetowej, pozwala na dotarcie do szerokiego grona odbiorców, do którego ciężej dotrzeć jest za pośrednictwem tradycyjnych, papierowych czasopism. To także trwała dostępność materiałów w Internecie na potencjalnie wiele lat, umożliwiająca powrót do nich po latach.

Chociaż okres finansowania zadania zakończył się, a co za tym idzie redakcja nie może obecnie wynagradzać autorów tekstów za ich przygotowanie, publikacja pozostaje możliwa, a dotychczas pozyskane teksty dostępne są na stronie.

Chętnych zapraszamy do kontaktu poprzez wiadomość e-mail: monitor.powszechny@gmail.com