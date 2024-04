Myjka ciśnieniowa, Karcher – postaw na sprawdzoną jakość

Myjki ciśnieniowe – jak działa myjka ciśnieniowa? Myjki wysokociśnieniowe – przykładowe zastosowania Myjka ciśnieniowa, Karcher – sprawdzona jakość





Odpowiednie połączenie myjek wysokociśnieniowych z akcesoriami i środkami czyszczącymi zapewnia najlepsze efekty sprzątania.





Myjki ciśnieniowe – jak działa myjka ciśnieniowa?

Węże ogrodowe mogą wytwarzać ciśnienie wody do 4 barów. Po podłączeniu do myjki wysokociśnieniowej woda przepływa z węża do pompy wysokociśnieniowej, która wytwarza ciśnienie do 160 barów. Woda pod wpływem wysokiego ciśnienia wypływa z urządzenia skoncentrowanym strumieniem przez dyszę – dzięki temu czyści niezwykle skutecznie i sprawnie.

Myjki ciśnieniowe są łatwe w użytkowaniu, a możliwości ich zastosowania są praktycznie nieograniczone. Warto pamiętać, że ciśnienie wody jest zawsze najwyższe przy lancy, więc podczas usuwania uporczywych zabrudzeń zawsze trzymaj lancę blisko czyszczonej powierzchni. W przypadku usuwania brudu z delikatnej powierzchni odległość należy odpowiednio zwiększać. Przeważnie w ogrodzie i domu czyszczone są:

narzędzia ogrodowe, maszyny;

rowery;

ogrodowe meble;

ogrodzenia i ścieżki w ogrodzie;

schody;

kamienne murki;

skutery, motocykle;

samochody;

samochody terenowe i kampery;

patio;

baseny;

fasady domów.





Myjki wysokociśnieniowe – przykładowe zastosowania



Myjka Karcher to wiele zastosowań. Za sprawą myjki ciśnieniowej możliwe jest:

Usuwanie porostów i mchów. Czyszczenie kamienia/kostki brukowej z mchów z użyciem dyszy rotacyjnej urządzenia wysokociśnieniowego jest najskuteczniejszą opcją. Gdy czyścisz kostkę, kieruj strumień wody pionowo z odległości 20–30 cm od podłoża.

Mycie auta. Jak umyć samochód urządzeniem wysokociśnieniowym? Spryskaj karoserię aktywną pianą Kärcher, nanosząc ją od dołu aż po dach, by roztwór jak najdłużej działał na powierzchnię. Potem spłucz pojazd płaskim strumieniem wysokociśnieniowym (zachowaj przy tym bezpieczny dla lakieru dystans od dyszy, czyli ok. 20–30 cm).

Mycie ogrodowych maszyn, silnym strumieniem wody o kącie 25°, by pozbyć się resztek trawy, które przylegają do noża oraz korpusu. Strumień kieruj pod niewielkim kątem z odległości ok. 20–30 cm. Dzięki temu woda będzie spływać z boku, zamiast pryskać na wszystkie strony.

Dzięki myjce można także umyć rowery, skutery i motocykle.

Czyszczenie elewacji. Myjki pozwalają na wyczyszczenie elewacji domu, sprawiając, że będzie ona ponownie wyglądać jak nowa. Dzięki temu oszczędzamy dużo pieniędzy na odświeżenie wyglądu naszego domostwa.

Meble ogrodowe. Zestaw przeznaczony do czyszczenia ogrodu pozwala łatwo usuwać brud z ogrodowych mebli. Zaleca się dodatkowe używanie szczotki myjącej oraz detergentu, kiedy mamy do czynienia z wyjątkowo opornym na usunięcie brudem.

Myjka ciśnieniowa, Karcher – sprawdzona jakość

Od ponad 70 lat firma Kärcher udoskonala technologię czyszczenia wysokociśnieniowego i stale wprowadza innowacje, aby oferować swoim klientom najlepsze produkty czyszczące. Jest dużo powodów, dla których warto używać narzędzi wysokociśnieniowych Kärcher (wymieniliśmy zalety myjek ciśnieniowych w poprzednich akapitach).

W zależności od linii, myjki tej firmy oferują wyjątkowo kompaktowy design, niską wagę, wygodę i możliwość przenoszenia lub bezprzewodowe działanie. Każda linia myjek ma swoje zalety i funkcjonalności. To urządzenia, które zostały doskonale dostosowane do Twoich wymagań. Użytkownicy myjki mogą zawsze dzięki niej pozbyć się niechlujnych zabrudzeń i przywrócić blask wielu urządzeniom i przedmiotom.

Wiesz już, dlaczego warto mieć myjkę wysokociśnieniową. Jest to niezastąpione narzędzia do mycia różnych powierzchni wokół domu. Myjka ciśnieniowa Kärcher przyda się w każdym gospodarstwie domowym do czyszczenia kostki brukowej, podjazdu do garażu, elewacji, roweru, samochodu, a nawet szyb i okien od zewnątrz. Zakup myjki to inwestycja na lata, dlatego zdecydowanie warto rozważyć jej kupno.