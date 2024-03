Na co musisz zwrócić uwagę, wybierając łóżeczko dla dziecka? Podpowiadamy

Kiedy należy przygotować łóżeczko dla dziecka?

Czas oczekiwania na maleństwo to okres pełen ekscytacji. Przyszli rodzice z dużą uwagą kompletują wyprawkę dla pociechy, chcąc zadbać o każdy detal. Etapem budzącym sporo wątpliwości jest przygotowanie dziecięcego kącika, a szczególnie łóżeczka dla dziecka. Mebel powinien znaleźć się w domu co najmniej miesiąc lub dwa przed planowanym terminem porodu – dlaczego? Powód jest bardzo prosty – niewiele dzieci przychodzi na świat w planowanym terminie. Przygotowując łóżeczko i inne niezbędne dla maluszka akcesoria wcześniej, rodzice mogą być spokojniejsi, jeśli zajdzie konieczność nagłej hospitalizacji.

Jak wybrać łóżeczko dla dziecka?

Łóżeczko jest zdecydowanie jednym z najważniejszych mebli w dziecięcym kąciku. To przede wszystkim miejsce, w którym maluch odpoczywa, regeneruje się i poznaje otaczający go świat. Wybór tego mebla nie może być więc przypadkowy. Chcesz zapewnić dziecku zdrowy i komfortowy wypoczynek? W takim razie musisz wiedzieć, jakie kryteria mają znaczenie podczas zakupu łóżeczka – wyjaśniamy to poniżej.

Wymiary

Łóżeczko dla dziecka musi być całkowicie dopasowane do jego potrzeb i wieku. Duże znaczenie ma też dostępny metraż. Za optymalny rozmiar łóżeczka dla noworodka i kilkumiesięcznego niemowlaka uznaje się wymiary 120x60 cm. Jeśli chcesz, by łóżeczko posłużyło dziecku dłużej, postaw na większy model, np. 140x70 cm. Taka przestrzeń zapewni nawet ruchliwemu maluchowi wystarczająco dużo miejsca zarówno w nocy, jak i podczas zabawy.

Możliwość regulacji

Idealne łóżeczko dla dziecka to mebel, który może towarzyszyć maluszkowi na różnych etapach rozwoju i rosnąć wraz z nim. Za to w dużym stopniu odpowiada możliwość regulacji. Dzięki niej można dopasować wysokość dna do poszczególnych etapów rozwoju dziecka, zapewniając mu przy tym nie tylko wygodę, ale także bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

Materiał

Łóżeczko z pewnością będzie gruntownie testowane przez malucha. Zwykle mebel ten nie służy bowiem wyłącznie do spania, ale też do zabawy. Właśnie dlatego tak ważny jest materiał, z którego go wykonano. Jednym z najbardziej solidnych i bezpiecznych dla najmłodszych tworzyw jest drewno. To materiał wyróżniający się dużą odpornością na uszkodzenia, co jest niezwykle istotne w kontekście mebli dla dzieci. Co ważne, drewno jest też bezpieczne dla maluchów borykających się z alergiami.

Jakość

Meble dla dzieci muszą być przede wszystkim solidne i wytrzymałe. Przed zakupem upewnij się też, że model, który Cię interesuje, został wykończony z troską o każdy detal. Sprawdź, czy ma wygładzoną powierzchnię i odpowiednio opracowane krawędzie. Maluch nie może się skaleczyć, przebywając w łóżeczku.

Design

Łóżeczko dla dziecka musi być nie tylko praktyczne, ale także atrakcyjne dla oka rodziców i najmłodszego użytkownika. Na rynku znaleźć można m.in. meble drewniane lub pomalowane na biało. Zarówno pierwsza, jak i druga opcja ma szereg estetycznych zalet. Przede wszystkim oba warianty idealnie pasują do każdej przestrzeni, niezależnie od stylu, w jakim została urządzona. Ponadto rozwiązanie to jest uniwersalne – sprawdzi się w przypadku dziewczynek i chłopców.

Jakie łóżeczko dla dziecka sprawdzi się najlepiej?

Wybór łóżeczek dla najmłodszych jest ogromny. Jeśli chcesz zapewnić maluszkowi maksymalną wygodę i bezpieczeństwo podczas snu, koniecznie postaw na mebel ze szczebelkami. Takie modele są dostępne w rozmaitych wariantach. Nie musisz wybierać klasycznego łóżeczka – postaw na model, który łączy w sobie funkcje kilku mebli. Młodzi rodzice chętnie wybierają np. łóżeczko z funkcją dostawki lub tapczanika. Praktyczne łóżeczko dla dziecka, które z łatwością można dopasować do aktualnego etapu rozwoju malucha, oferuje np. e-sklep Sen Malucha. Dostępne w nim meble prezentują się bardzo stylowo i mogą posłużyć dziecku przez kilka lat.