Agresja rówieśnicza: jak można rozwiązać problem

Podczas konferencji omówiono tematy rozpoznawania i skutecznego przeciwdziałania konfliktom rówieśniczym w środowisku edukacyjnym.

Uczestnicy poznali strategie właściwego reagowania w sytuacjach trudnych, przyczyny przemocy rówieśniczej, a także skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów oraz zapobiegania zachowaniom agresywnym wśród dzieci i młodzieży.

– Przemoc rówieśnicza to problem, który dotyka dzieci i młodzież na całym świecie. Ma ogromny wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny młodych. Osoby, które doświadczyły przemocy ze strony swoich rówieśników, mogą mieć trudności w dorosłym życiu, m.in. w nawiązywaniu relacji, budowaniu pewności siebie czy osiąganiu sukcesów zawodowych – mówiła Anna Augustyniak, zastępczyni prezydenta Miasta Lublin ds. społecznych.

Pod koniec października 2023 roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę opublikowała raport „Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce w 2023”, z którego wynika, że 79 proc. dzieci i młodzieży przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyła przemocy.

Badania pokazują, że skala przemocy rówieśniczej zwiększyła się na przestrzeni lat – zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym.

Konferencja Stop agresji to jeden z elementów projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin realizowanego pod taką samą nazwą. Obejmuje on także wsparcie dla młodych osób prowadzone poprzez telefon zaufania i specjalistyczne konsultacje dla dzieci i młodzieży oraz akcje społeczno-edukacyjne. Cykl wydarzeń skierowany jest zarówno do młodych, jak i ich rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów czy psychologów. Za realizację projektu odpowiada Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.