Naturalne kosmetyki dla niemowląt

W przeciwnym razie nietrudno o podrażnienia, a nawet znacznie poważniejsze problemy skórne. Na co zwracać uwagę wybierając kosmetyki dla dzieci? Jak wykonać naturalne preparaty do pielęgnacji DIY? Przeczytaj poradnik i dowiedz się więcej!

Na co zwrócić uwagę wybierając kosmetyki dla dzieci?

Skompletowanie wyprawki kosmetycznej dla niemowlaka to nie lada wyzwanie. Półki w drogeriach i aptekach aż uginają się pod ciężarem przeróżnych produktów do pielęgnacji. Niestety, składy większości z nich pozostawiają wiele do życzenia. Bardzo często można w nich znaleźć szkodliwe substancje, których bezwzględnie należy unikać. Kosmetyki dla niemowląt powinny zawierać sprawdzoną formułę i łagodne surowce, które nie tylko dogłębnie oczyszczają wrażliwą skórę, ale nade wszystko ją nawilżają.

Przy wyborze kosmetyków dla niemowląt nie należy kierować się tylko i wyłącznie zapewnieniami producenta. Zawsze warto dokładnie przeczytać skład danego produktu, na podstawie którego stwierdzimy, czy będzie on odpowiedni dla delikatnej skóry naszego dziecka, czy też nie. Rozszyfrowanie etykiet widniejących na opakowaniach wcale nie jest takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Przede wszystkim należy szukać kosmetyków z prostymi i czytelnymi składami. Patrzymy, czy znajdują się w nich naturalne oleje roślinne, które mają działanie ochronne i nawilżające, jak również bogate w witaminy masła i ekstrakty roślinne. Koniecznie trzeba sprawdzić także pH kosmetyków. Powinno być ono neutralne - najlepiej o poziomie 7.

Przepisy na kosmetyki dla dzieci DIY

Krem na odparzenia

Skóra pod pieluszką ma bardzo delikatną warstwę lipidową, przez co jest szczególnie narażona na podrażnienia. Należy więc o nią odpowiednio zadbać. Podstawowym elementem kosmetycznej wyprawki dzidziusia powinien być oczywiście krem na odparzenia. Należy smarować nim pupę dziecka po każdym przewinięciu. Tego typu kosmetyk powinien być nade wszystko silnie nawilżający.

Domowy krem na odparzenia z powodzeniem możemy przygotować samodzielnie w domu. Potrzebne będą nam następujące składniki: masło shea (2 łyżki), masło kakaowe, olej kokosowy, olej babassu, oliwa z oliwek oraz wosk pszczeli(po 1 łyżce). Wszystkie komponenty należy rozpuścić w kąpieli wodnej. Następnie przelać do słoiczka, poczekać aż całość zastygnie i gotowe. Taki preparat wykazuje silnie działanie nawilżające, odżywcze i zmiękczające. Świetnie działa na nadwrażliwą skórę dziecka.

Płyn do mycia niemowląt

Kąpiel niemowlaka jest podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym, jaki każdy rodzic powinien regularnie wykonywać. Oczywiście podczas tej czynności również należy zadbać o delikatną skórę dzisiusia. Dobry płyn do kąpieli powinien składać się z łagodnych substancji myjących o neutralnym pH. Taki kosmetyk może być stosowany właściwie od pierwszego dnia życia maleństwa.

Do przygotowania domowego płynu do kąpieli potrzebne będzie: naturalne mydło (1 szklanka), woda (3/4 szklanki), gliceryna kosmetyczna, 2-3 krople rumiankowego olejku eterycznego. Wszystkie składniki należy ze sobą wymieszać i przelać do plastikowej buteleczki. Niewielką ilość płynu dodawać do wieczornych kąpieli. Jeśli maluch będzie przeziębiony zamiast olejku rumiankowego warto dodać olejek eteryczny eukaliptusowy bądź sosnowy, gdyż są niezwykle pomocne w łagodzeniu kaszlu i kataru.

Krem nawilżający

Skóra niemowlaka jest około 5 razy cieńsza niż skóra dorosłego człowieka. Wymaga więc specjalnego traktowania. Każdego dnia powinniśmy zadbać o jej odpowiednie nawilżenie. W wyprawce każdego dzidziusia obowiązkowo musi znaleźć się intensywnie nawilżający krem do twarzy i całego ciała. Odpowiednio dobrany, naturalny kosmetyk sprawi, że skóra malucha już po pierwszym użyciu będzie niesamowicie gładka i miękka.

Jak przygotować domowy krem nawilżający? Do tego celu będą nam potrzebne składniki, takie jak: olej ze słodkich migdałów (pół szklanki), olej kokosowy, wosk pszczeli (1/4 szklanki) oraz masło kakaowe bądź shea (2 łyżki). Wszystkie komponenty należy rozpuścić w kąpieli wodnej. Trzeba uważać, aby nie doprowadzić do zagotowania mikstury. Kiedy jej temperatura nieco opadnie można dodać kilka kropel witaminy E, która ma niezwykle korzystny wpływ na skórę. Gotowy produkt przelewamy do szklanego słoiczka. Smarujemy nim ciało dziecka po każdej kąpieli. Taki krem można stosować również na odparzenia.