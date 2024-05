W tym miejscu oddychać warto pełną piersią. Mikroklimat w kolejnym mieście

- Zastosowaliśmy specjalną sól jodowo-bromową z mikroelementami, odpowiednią do inhalacji. Tężnia obrastać będzie solą i powstanie tu swoisty mikroklimat – tłumaczy Paulina Andrzejewska z firmy Kryształowy Świat, która zbudowała konstrukcję w Białej Podlaskiej. Mieszkańcy znajda ją nad Krzną, niedaleko ulicy Brzegowej. Obok niej przebiega też ścieżka rowerowa. – Sól spływa po gałązkach brzozowych. Na instalacji znajduje się włącznik. Po uruchomieniu pompy pracują 30 minut- wskazuje Andrzejewska.

To pomysł, który do budżetu obywatelskiego zgłosili w 2022 roku miejscy radni i członkowie stowarzyszenia Orzechówek. – Jestem zadowolony z efektu, chociaż nasz projekt był inny. Myśleliśmy o wiacie, ale ufam firmie, która zajmuje się takimi inwestycjami od 25 lat – przyznaje radny Marek Dzyr (PiS), jeden z autorów. – Oprócz tężni powstało też miejsce do morsowania. Są tu leżaki i ławki. Zachęcamy szczególnie seniorów do korzystania, wszystko dla zdrowia- podkreśla Dzyr. Jego zdaniem, nie trzeba teraz jechać nad morze, by zaznać leczniczych właściwości solanki.

12-metrowa instalacja już działa. – Jest całodobowa. Ale zimą będzie wyłączona z użytkowania, bo przy niskich temperaturach pompy nie powinny działać- zaznacza Andrzejewska. Jednocześnie zapewnia, że firma zastosowała swoje sprawdzone i atestowane technologie, tak by tężnia służyła mieszkańcom długie lata.

Konstrukcja jest oświetlona i objęta monitoringiem. A o porządek ma dbać miejska spółka Zieleń. Całość kosztowała 934 tys. zł. Oddychanie powietrzem z solankowym aerozolem korzystnie wpływa na układ nerwowy, a także działa stymulująco na pracę układu odpornościowego.