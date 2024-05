Kolarstwo. Wielkie emocje w Pucharze Polski „Po ziemi zamojskiej”

Najciekawiej zapowiadały się zmagania kobiecej elity. W czasówce stawka była bardzo wyrównana i zakończyła się triumfem Natalii Krześlak. Zawodniczka TKK Pacific Nestle Fitness Cycling Team pokonała 18 km w nieco ponad 27 min. 17 sek. spóźniona w stosunku do niej była jej klubowa koleżanka Patrycja Lorkowska. Podium uzupełniła Anna Długaś z Ziemi Darłowskiej, która straciła 28 sek. Zawodniczki Pacific zdominowały również niedzielny wyścig ze startu wspólnego. Trzy z nich dość szybko uciekły peletonowi i wpadły z dużą przewagą na metę. Wygrała Krześlak przed Lorkowską oraz Zuzanną Chylińską.

U panów najwyższą kategorią był orlik. Jazdę indywidualną na czas wygrał Karol Stemach. Zawodnik LKS Baszta Golczewo pokonał trasę w 25 min i 25 sek. Drugi na mecie Bartosz Skwarek ze Stajni Rowerowej Inter Cars Team stracił do niego 21 sek. Trzeci Antoni Sokół z Kujawy Pomorze Team spóźnił się o blisko półtorej minuty. Powodów do uśmiechu lokalnym kibicom dostarczyła rywalizacja w wyścigu ze startu wspólnego. Zakończyła się ona triumfem Antoniego Muryja z Lubelskie Perła Polski, który na finiszu minimalnie wyprzedził Szymona Łapsę z TC chrobry Głogów Scott. Trzeci był Sokół, który jednak stracił do tej dwójki 54 sek. Warto wspomnieć również, że czołową dziesiątkę zamknął inny przedstawiciel Lubelskie Perła Polski, Mikołaj Szulik.

Dobra informacja przyszła też z Pragi. W stolicy Czech odbywał się torowy GP Junek Velodromes 2024 z udziałem Kacpra Majewskiego. Zawodnik Lubelskie Perła Polski Cycling Team zajął 5 miejsce w Omnium.

Majewski w Pradze startował w koszulce reprezentacji Polski. Niedługo tego samego zaszczytu dostąpi Julian Kot. Inny z kolarzy Lubelskie Perła Polski Cycling Team został powołany na szosowy Orlen Wyścig Narodów. Odbędzie się on w dniach 15-19 maja, a trasa będzie wiodła przez Czechy, Słowację oraz Polskę.