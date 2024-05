Nowoczesne mieszkania w okolicach Szczecina

Owszem, można szukać lokali w starym bloku. Prawdą jednak jest to, że nowoczesne mieszkania na sprzedaż wcale nie muszą kosztować wiele więcej. Ich wartość użytkowa za to jest niewspółmiernie wyższa. Sprawdźmy więc, jak sprawa wygląda w okolicach Szczecina.

Dwupokojowe mieszkanie w Warszewie

Warszewo w Szczecinie to spokój, dużo zieleni i atrakcyjne budownictwo. Nie jest tak zbite ani przytłaczające jak typowe blokowiska. Można tam znaleźć skromne apartamentowce, którym towarzyszy kameralna atmosfera. Apartamenty na sprzedaż w tej dzielnicy są wręcz idealnym rozwiązaniem dla młodych par. Bliskość parków, cisza... garaż podziemny. Tak, dziś to raczej standard, czego nie da się powiedzieć w przypadku starych osiedli.

Same budynki, jak i lokale wewnątrz są dopracowane pod kątem użyteczności. Dwupokojowe apartamenty mają powierzchnię ok. 45 m i w niektórych przypadkach jest możliwy również własny ogródek. Wszystkie mieszkania na sprzedaż mają za to opcję komórki lokatorskiej, a także wykończenia pod klucz. To istotne zwłaszcza dla wszystkich tych, którym brakuje czasu. Średnia cena mieszkania w Warszewie to nieco ponad 500 000 zł.

Luksusowe mieszkania na sprzedaż

Powyższa propozycja to świetne mieszkanie na start. Wiele rodzin jednak myśli o podwyższeniu metrażu, a także standardów. W takim razie zapoznajmy się z ofertą komfortowego trzypokojowego mieszkania nad morzem. Tym razem mowa o Międzyzdrojach. Tam bowiem znajdują się ekskluzywne obiekty mieszkalne, w których są nie tylko komfortowe sypialnie. Chodzi również o nie byle historię. Rzecz w tym, że dawny hotel Seeblick otrzymał nowe życie. To właśnie tam można dzisiaj kupić trzypokojowy apartament z tarasem lub balkonem.

Jakby tego było mało, na parterze luksusowego czteropiętrowego budynku planowana jest restauracja. Do dyspozycji lokatorów będzie również prywatna plaża nad Bałtykiem. Warto jeszcze wspomnieć o room service, och tak. Wygoda jak w hotelu, tak więc całodobowa obsługa będzie w takim apartamentowcu jak najbardziej dostępna. Do tego dorzućmy 17-metrowy basen, prywatną strefę Wellness & SPA oraz architektoniczny szyk w stylu retro. Tak się właśnie prezentuje sprzedaż mieszkań luksusowych nad polskim morzem.

A co jeśli kogoś interesują luksusowe apartamenty dla singli? Cóż, rozkładowe mieszkanie jednopokojowe jest również dostępne w ramach byłego hotelu Seeblick. Trzeba jednak zauważyć, że te oferty szybko znikają. Alternatywą może być Świnoujście. I tam bowiem powstaje luksusowy apartamentowiec przy samym deptaku. Kawalerka w tak wyjątkowej lokalizacji to nie lada gratka. Może stanowić znakomity lokal mieszkalny pod wynajem na przykład. Nie bez znaczenia jest także wartość inwestycyjna Świnoujścia. Jest raczej pewne, że obecne oferty rynku pierwotnego zwrócą się w przyszłości. Tak więc nawet przytulne mieszkanko z aneksem kuchennym to świetna okazja dla inwestorów.

A może bliźniak pod Szczecinem?

Wydaje się, że bliźniak to najlepsza opcja dla większej rodziny. Można powiedzieć, że to połączenie dużego mieszkania z domem wolnostojącym. Koszty takiego lokalu na pewno będą niższe niż budowa domu od zera, a przestrzeń życiowa wewnątrz będzie wystarczająca dla kilku osób. Chodzi w końcu o ponad 130 m kwadratowych (300 wraz z działką). Nowoczesne bliźniaki nierzadko znajdują się też całkiem na uboczu, co jest mocnym plusem. Tak się prezentuje osiedle Cicha Oaza na przykład w Dobrej pod Szczecinem.

Pełen komfort, spokój jak w bajce. Całodobowy monitoring tylko pogłębi poczucie bezpieczeństwa. Nie zapomnijmy przy tym o eksploatacji. W Cichej Oazie można bowiem liczyć na energooszczędne bliźniaki, które mogą mieć fotowoltaikę czy inteligentne ogrzewanie podłogowe. To po prostu nic innego jak oferta zgodna ze standardami XXI stulecia.

Zaufane biuro nieruchomości na Pomorzu Zachodnim

Nowe budownictwo w zachodniopomorskim nie ustępuje pozostałym regionom Polski, a i w całej Europie można dzisiaj spotkać podobne obiekty. Szczecin czy Międzyzdroje – to naprawdę światowy poziom. Trzeba tylko pamiętać o jednym: bez dobrego dewelopera nie ma co na to liczyć. Szukając mieszkania na sprzedaż, warto zatem dokładnie sprawdzić firmę, której chce się oddać niemałe przecież pieniądze. Deweloper Szczecin powinien mieć przede wszystkim doświadczenie. Im większe, tym lepiej. Ćwierć wieku na rynku nieruchomości to w końcu dość mocny dowód na to, że firma dobrze prosperuje. Czy byłoby to możliwe bez zadowolonych klientów?

Poza tym warto zwrócić uwagę na detale oferty. Tzw. mistrzowie patodeweloperki raczej będą się starali maskować pewne niuanse. Nie bez znaczenia są też takie walory jak dostęp do prywatnej plaży czy własny ogródek dołączony do mieszkania. W związku z tym, przy ocenie lokalu, zawsze należy zweryfikować dosłownie wszystkie aspekty. U dobrego dewelopera wszystko będzie jasne. Przejrzystość i szacunek wobec klientów to znaki rozpoznawcze, za którymi należy podążać. Nawet jeśli dana oferta jest trochę droższa. Dzięki temu uniknie się rozczarowań.